Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?
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Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

Zeytinyağı ile hazırlanan maskeler nelerdir? Zeytinyağı kalorisi nedir? Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir? Zeytinyağı üretimi hangi şehirlerde fazladır?

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?
30.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:27

Yaklaşık 30 yıl ayakta kalmayı başaran zeytin ağacı, meyvesinden elde edilen zeytinyağı, sağlıktan kozmetiğe birçok alanda kullanılmaktadır. Zeytinyağı birçok alanda kullanıma uygundur. Zeytinyağının faydaları arasında sindirimi düzenler

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğeri Temizler

Vücuda giren toksinleri temizlemede en etkili yöntem zeytinyağı tüketmektir.

Sindirimi Düzenler

Aç karnına içilen zeytinyağı, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Metabolizmayı Hızlandırır

Bağırsak hareketlerini düzene sokarak, kabızlığın çözülmesine yardımcı olur. Diyet listelerinde zeytinyağı baş sırada yer almaktadır.

Kemikleri Güçlendirir

Zeytinyağının içerisinde yüksek miktarda kalsiyum bulunur. İçinde bulunan mineral ve kalsiyum kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

Stresi Azaltır

Yorucu geçen günün sonunda az miktarda tüketeceğiniz zeytinyağı, enerji verecek, size canlılık katacaktır. Üzerine istediğiniz baharatları ekleyip bu keyfi lezzetli hale dönüştürebilirsiniz.

Cilde ve saça faydası

Saçın ve cildin daha canlı gözükmesini sağlayacaktır.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

SOĞUK SIKIM ZEYTİNYAĞI NEDİR?

Soğuk sıkım zeytinyağı tek bahçeden, erken hasat zeytinin yere düşmeden,beklemeden toplanarak taş değirmende çekirdekleri ile birlikte öğütülerek,daha sonra hasır çuvallarda ezildiği bir yöntemdir. Soğuk sıkım zeytinyağları, Türkiye'nin en iyi 10 zeytinyağı arasına girmektedir. Soğuk sıkım zeytinyağları 100 TL''den başlayıp 250 TL'ye kadar değişiklik göstermektedir. Diğer zeytinyağlara göre fiyatının yüksek olmasının sebebi ise kalitesidir.Soğuk sızma zeytinyağı içerisindeki bileşenlerle vücut sağlığını korumaktadır. Çocuklara içirilmesi önerilen soğuk sıkım zeytinyağları büyük rağbet görmektedir.

ZEYTİNYAĞI KALORİSİ NEDİR?

Zeytinyağı hakkında yanılgılardan biri yüksek kalorili olduğu ve kilo alımı sağladığıdır. Oysaki zeytinyağı düzenli ve orantılı şekilde tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. 1 tatlı yemek kaşığı zeytinyağı 40, 1 yemek kaşığı zeytinyağı 110, 100 gram zeytinyağı ise 800 kaloridir.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ HANGİ ŞEHİRLERDE FAZLADIR?

Zeytin bitkisinin asıl merkezi, Mardin, Hatay, Suriye, Filistin ve Kıbrıs bölgeleridir. Zeytin ağacı son dönemlerde artış göstermektedir. Bu sebeple zeytinyağı üretim ortalaması 175 ton yani 174 milyon adet olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye'de Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Gaziantep gibi şehirlerde zeytin üretimi fazladır.

Son yıllarda zeytin yetiştiriciliği gereken önem artmış buda istatiklere yansımıştır.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

ZEYTİNYAĞI İLE HAZIRLANAN MASKELER NELERDİR?

Zeytinyağı içerdiği E,C,K ve A vitaminleri sayesinde cildi besler ve dış etkenlere karşı korur. Zeytinyağı ile hazırlayabileceğiniz maskeler cildinize çok iyi gelecektir. Zeytinyağlı maske tarifleri nelerdir?

Zeytinyağlı kuru incir maskesi

Malzemeler

-2 yemek kaşığı zeytinyağı,

-2 adet kuru incir,

-Limon

Kuru incirleri 1 gece önceden sıcak suda bekletmelisiniz. Yumuşayan incirleri çatal ile ezip püre haline getirin. Limon ve zeytinyağının içine püreyi ilave edin ve cildinize sürün. En fazla yarım saat bekleyin ve durulayın.

Hindistan cevizi ve zeytinyağı maskesi

Malzemeler

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağını iyice birbirine karıştırın. Krem haline gelecek karışımı yüzünüze sürün. Yarım saatte cildinizde bekleyen karışımı ılık su ile yıkayın. Haftada 3 kez yaptığınızdacildinizdeki farkı hissedeceksiniz.

Yulaf ve zeytinyağı maskesi

Malzemeler

-2 yemek kaşığı zeytinyağı,

-1 yemek kaşığı yulaf unu

Zeytinyağını ve yulaf ununu macun kıvamına gelecek şekilde karıştıralım. Yüzünüzde yarım saat bekletin ve ılık su ile durulayın. Peçete ile cildinizi kurulamayı unutmayın.

Avokado ve zeytinyağı maskesi

Malzemeler

-1 yarım avokado,

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

Avokadoyu çatal yardımı ile eziniz. İçine zeytinyağını ilave edin. Macun kıvamındaki karışımı cildinize sürün. Yarım saatin sonunda ılık su ile yıkayın.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

ZEYTİNYAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Piyasada çok sayıda zeytinyağı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşit içinde sağlığımıza en faydalı, en doğru zeytinyağını seçmeliyiz. Bu seçimde sizlere yardımcı olacak birkaç ipucu vereceğiz.

İklim koşulları

Zeytinyağı üreticilerin ilk dikkat etmesi gereken nokta iklim koşullarının zeytinyağı yetiştirmek için uygun olup olmadığıdır. Zeytin ağacı, siyah ve yeşil olmak üzere iki türü de gövdesinde yetiştiren, işlemden sonra tüketilebilecek bir türdür. İklim, zeytinin tadı üstünde önemli etkendir. İstenilen olgunluğa ulaşması için sıcak iklim koşulları olması gerekmektedir. Akdeniz ve çevresinde, kışları -7 dereceyi geçmeyecek bölgelerde yetiştirilir. Yetiştiği bölgenin sıcaklığı, toprak yapısı, sıcaklığı, oluşan rüzgar, bitki örtüsü iklim koşulları kadar zeytinyağının tadı için önemlidir.

Erken hasat dönemi

Erken hasat dönemi zeytinyağı üretiminde önemli noktalardan biridir. Zeytinin en kaliteli hali erken hasat döneminde elde edilir. Ekim- Kasım ayı ile birlikte, olgunlaşmamış, yeşil renkteki, asidik oranı düşük zeytinler, daha kalite ve lezzetli zeytinyağlar için en doğru zamandır. Tadı, aroması ve taze kokusu ile muhteşem zeytinyağları fark edeceksiniz.

Zeytinyağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım zeytinyağı nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağları

Çoğu kişi zeytinyağı üzerinde soğuk sıkım yazısı görünce almaya karar verir. Bu doğru bir davranıştır. Soğuk sıkım yöntemi, erken hasat döneminde toplanan zeytinyağlar, taş değirmenlerde 27 dereceyi geçmeyen sular ile hazırlanan sızma yağlardır. Vitamin ve mineralleri kaybolmadan tüketmeniz için gerekli bu yöntem, sizin için en doğru seçim olacaktır

Saklama koşulları ve ambalaj bilgileri

Doğru paketlenmemiş ürün, diğer koşullara dikkat edilse bile hiçbir işe yaramaz.Sağlıklı bir şekilde hazırlanmış zeytinyağı bile doğru ambalaj ile paketlenmediği zaman, sağlıksız bir hal alır.Satışa sunulan zeytinyağları, alıcıya doğru şekilde ılaşmalı, hasarlı ürünler kişilerin sağlığını tehdit etmektedir.Zeytinyağı alırken pet şişelerde muhafaza edilirse bir daha düşünün. Pet şişelerin tekrar kullanımlı olması, vücuttaki zararlı bileşenleri harekete geçirerek, sağlığınızı tehdit etmektedir.

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