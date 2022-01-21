Zeynep cinayetinde şok iddianame: Annenin tek başına öldürülmesi mümkün değil

İZMİR'in Buca ilçesinde annesi Ayşe Vural (59) tarafından öldürülen Zeynep Vural (29) soruşturması ile ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Vural'ın cinayeti tek başına işlenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, baba Saffet Vural (70) ile kardeş Ömer Vural'ın (25) da cezalandırılması...

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde annesi Ayşe Vural (59) tarafından öldürülen Zeynep Vural (29) soruşturması ile ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Vural'ın cinayeti tek başına işlenmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, baba Saffet Vural (70) ile kardeş Ömer Vural'ın (25) da cezalandırılması talep edildi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne geçen yıl 17 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. Saffet Vural ve Ömer Vural ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplanan deliller ve alınan ifadelerin ardından savcı, sanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğuna kanaat getirdi. Savcı eylemin, tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını, her üç şüphelinin gerek kendi ifadeleri içinde gerekse diğer ifadelerinin çelişkili olduğunu, her üç şüphelinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek davranışlarını onaylamadıkları maktul Zeynep Vural'ı boynuna doladıkları ip ve benzeri bir cismi önden arkaya ve yukarıya doğru çekmek suretiyle öldürdüklerini kabul etmesi gerektiğini belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.