Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi
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Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile evlendi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler

Şarkıcı Zeynep Bastık, reklamcı Tolga Akış ile bu akşam Çeşme'de nikah masasına oturdu. Hayatını Tolga Akış ile birleştiren Zeynep Bastık'ın düğününe ünlü isimler akın etti. Ünlüler arasında adeta şıklık yarışı yaşandı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir de nikaha katılanlar arasındaydı. Bastık'ın nikah şahidi olan Koç, "Çok güzel bir gün, mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı. Koç, sevgilisi Özdemir'e iltifat ederek, "Yanımda çok da güzel bir kadın var" dedi.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler de düğüneden bu fotoğraflarını paylaştı. Berfu Yenerler, şıklığıyla dikkat eçekti.

Şarkıcı Edis, yakın dostu Bastık'ın düğünü için siyah bir smokin giydi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, düğüne sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile birlikte katıldı. Bakiroğlu, kıyafetiyle dikkat çekti.

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın gelinliği sosyal medya çok beğenildi.

Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi
Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi

Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi
Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi
Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi
Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi
Zeynep Bastık Çeşme'de evlendi

Kaynak: Snob Magazin

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