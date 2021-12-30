Zeynep Avcı kimdir? O Ses Almanya yarışmacısı Zeynep Avcı hangi şarkıyı söyledi, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
O Ses Almanya yarışmasına damga vuran Türk kökenli yarışmacı Zeynep Avcı'nın söylediği şarkı merak edildi. Ayrıca Zeynep Avcı kimdir? O Ses Almanya yarışmacısı Zeynep Avcı hangi şarkıyı söyledi, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak edilen konular arasında geliyor. O Ses Almanya Zeynep Avcı hakkında bilgiler haberimizde...
Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı. Bunun ardından vatandaşlar, Zeynep Avcı kimdir? O Ses Almanya yarışmacısı Zeynep Avcı hangi şarkıyı söyledi, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte detaylar...
O Ses Almanya yarışmasına katılan Zeynep Avcı söylediği Yalan isimli şarkı ile dinleyenleri duygulandırdı. Yarışmada 4 jüriden de olumlu not aldı. Zeynep Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Türk müzisyendir. Yıllardır Berlin'de sahne alan Zeynep Avcı, 1970'li senelerde Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı bir ailenin 3 çocuğundan birisidir. Müzik eğitimine çocuk yaşlarda başlayan Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınıyor. Zeynep Avcı Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten almıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Almanya'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damgasını vurdu. Güçlü sesiyle alkış toplayan Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti. Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışmada şarkısını okuyan Avcı'yı tebrik etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany yarışmasına katılan Türk kızı Zeynep Avcı, başarısıyla alkış topladı. Tan Taşçı'nın Yalan isimli şarkısını okuyan Avcı, performansıyla tüm jürileri döndürmeyi başardı.
Güçlü sesiyle yarışmaya damga vuran Zeynep Avcı, jürileri kendine hayran bıraktı. Avcı'nın performansından çok etkilenen jüri üyeleri, kollarını uzatarak tüylerinin diken diken olduğunu gösterdi.
Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.
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