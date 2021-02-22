Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir? Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefil çayının faydaları nelerdir?

Havanın iyice soğuduğu bu günlerde "Zencefilin faydaları nedir?" sorusu, internet üzerinden sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Peki birçok hastalığa karşı korunmamızı sağlayan zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil tüketimi nasıl olmalıdır? Zencefil çayı nasıl hazırlanır? Zencefil çayının faydaları nelerdir?

Zencefil, özellikle havanın soğuduğu kış aylarında tükettiğimiz bir bitki köküdür.Hindistan ve Çin'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Gingerol ailesinden gelir. Zencefilin 100 gramı 79 kaloridir. İçinde 17.8 gram karbonhidrat, 3.6 gram protein, 0 şeker, potasyum demir ve vitamin bulunmaktadır. Dolayısıyla sağlığımız açısından da önemli bir yere sahiptir.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Zencefilin hayatımızın birçok alanında yeri vardır. Kimi zaman yemeklerde kimi zaman sağlık sorunlarında alternatif tedavi olarak kullanırız. Kurutulup toz haline getirilerek veya taze haliyle tüketilmektedir. Alternatif tıbbın enleri arasında yer alan zencefilin, birçok derde deva olduğu bilinmektedir. Zencefil, yaşadığımız covid-19 salgın döneminde de gündemde yerini aldı. Kendini ve sağlığımıza olan faydalarını tekrar hatırlattı. Biz de son zamanlarda popülerliği artan zencefilin faydalarını sizler için derledik. Zencefilin faydalarına geçmeden önce nasıl tüketilmesi gerektiğine bir bakalım.

Zencefilin taze ve kurutulup toz haline getirilmiş şekilleri vardır. Sağlığımız açısından taze olarak tüketilmesi önerilmektedir. Çünkü toz haline gelen zencefil işlem gördüğünden dolayı içindeki yağı yok olmaktadır. Bu da sağlayacağı fayda oranını düşürür. Maksimum fayda sağlamak isteyenler taze haliyle tüketmeli. Bununla birlikte toz halini tüketmek de yararsız değildir. Özellikle yemeklerimizde, hamur işlerinde, şekerlemeler ve kurabiyelerde zencefilin toz halini kullanırız. Bu bize hem sağlık hem de lezzet katmaktadır.

Zencefil tüketiminde ayrıca değinilmesi gereken bir diğer nokta kullanım miktarıdır. Her şeyde olduğu gibi zencefilin de gereğinden fazla kullanılması yarar yerine size zarar verebilir. Bu nedenle bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Önerilen kullanım miktarı, toz halinde günlük 1 gramdır. Taze halinde ise 2 dilimdir.

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Geçmişten günümüze dek süregelen zencefilin faydaları saymakla bitmez. Halk arasında en çok bilinen faydası soğuk algınlığı ve gribe iyi geldiğidir. Fakat bu faydasının yanı sıra zencefilin, bulantı ve kusmalar için de oldukça tercih edildiği görülmektedir. Zencefilin başka nelere iyi geldiği, faydaları yazımızın devamında yer almaktadır.

1.SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.

Kış aylarında sıklıkla yaşadığımız, öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi şikayetlerimizde zencefilden yararlanırız. Özellikle bu tür şikayetlerde zencefil, bal ile birlikte tüketilir. Zencefil-bal ikilisi öksürük ile birlikte oluşabilecek boğaz ağrısını geçirir. Bununla birlikte zencefilin, nefes darlığına da çözüm olduğu gözlemlenmiştir.

2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR.

Bağışıklığımızı güçlü tutmamız gereken zamanlarda zencefilden yararlanırız. Özellikle kış aylarında tüketiriz. Bunun nedeni grip ve soğuk algınlığına yakalanmamaktır. Zencefili tükettiğimiz her hali bağışıklığımızı güçlendirmemize yardımcı olur. Zencefilin vücut ısısını arttırma özelliği sayesinde terleriz. Bu durum, toksinlerden arınmamıza ve içinde bulunduğumuz hastalıklardan kurtulmamıza yardımcı olur.

3. SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR.

Zencefil, kabızlık ishal gibi sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde de yardımcıdır. Yediğimiz besinlerin kolay sindirimini sağlayarak kabızlığı önler. Bununla birlikte bağırsak sorunlarını giderir ve ishali önler. Eğer ishal olduysak tedavisi için de 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı toz zencefil karışımı tüketilmesi önerilir.

4. HAZIMSIZLIĞA VE MİDE HASTALIKLARINA İYİ GELİR.

Zencefil, hazımsızlık şikayeti olan insanlar için de çözüm olmaktadır. Gaz söktürücü özelliği vardır. Küçük bir parça zencefil çiğnemek gazı söker ve rahatlama sağlar. Yemek sonraları oluşan mide şişkinliğini geçirir. Düzenli ve ölçülü şekilde kullanıldığında kronik olan hazımsızlıkların tedavisine de yardımcı olduğu bilinmektedir. Gastrit, ülser gibi mide hastalıklarına da iyi gelir. Bu tür hastalıkların etkisi olan mide ağrısını dindirir. Bununla birlikte mide bulantısını da önler. Otobüs yolculuklarında vb. diğer sebeplerden oluşan bulantılar için zencefil tüketmek çözüm sağlar.

5. AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR.

Çoğu kadının şikayeti olan, regl ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Adet dönemlerinin ilk günlerinde toz halinde 1'er gram tüketilmesi önerilir. Ayrıca kas ve eklem ağrılarını hafiflettiği de bilinmektedir. Bunula birlikte Artirit denen eklem iltihabında da olumlu etkiler göstermiştir.

6. KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCIDIR.

Zencefilin kansere karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu koruyucu etkinin taze zencefilin içinde bulunan gingerol maddesinden geldiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalar yeterli olmamakla birlikte bazı kanser türlerinde olumlu etkiler yarattığı görülmüştür. Kanseri önlemekte tek başına yeterli olmayan zencefil, ilaçların yapımında kullanılan bir madde olarak yer almaktadır.

7. ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR.

Zencefilin zayıflamaya yardımcı olmasındaki etken vücut ısısını artırarak yağ yakımını kolaylaştırmasıdır. Artan vücut ısısıyla birlikte terleriz ve bu da yağ yakımını sağlar. Bununla birlikte toksinlerden de arınırız. Böylece vücudun yağ yakması zayıflamaya yardımcı olur. Zencefilin sindirim sistemini hızlandırması da zayıflamada bir etkendir. Ayrıca zencefili kullanım zamanımız da iştahımızı etkileyerek zayıflamaya yardımcı olabilir. Şöyle ki; zencefil akşam yemeğinden önce tüketildiği zaman iştahımız azalır ve daha az yiyerek kilo veririz. Tüketimi ise zencefilin çayını hazırlayarak olmalıdır.

Şimdi de zencefil çayının nasıl hazırlandığına ve faydalarına deyinelim.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Zencefilin en yaygın kullanım şekli çayını hazırlamaktır. Halk arasında yaygın olarak bilinen zencefil çayının tarifini sizin için derledik. Kimi zencefil çayına isteğe bağlı olarak çubuk tarçın da eklemektedir. Bal eklenmesinin sebebi zencefilin ağızda oluşturduğu acı tadı önlemektir. Bununla birlikte zencefilin gerçek bal ile kullanımı sağlığımıza olan faydasını maksimum dereceye ulaşmasını sağlamaktadır. Hazır olarak satılan zencefil çaylarının yerine evinizde taze zencefil ile çok kolay bir şekilde çayınızı hazırlayabilirsiniz. Böylece zencefilin söz edilen gerçek faydalarını vücudunuza sağlamış olursunuz. Aksi taktirde hazır çaylar ile yeterli fayda sağlanamamaktadır.

Zencefil çayı iki şekilde hazırlanabilir: Toz ve taze hali ile.

Taze Zencefil çayı; zencefilin kökünden yapılan çaydır.

- 1 bardak su

-2 dilim zencefil

- 2 dilim limon

-1 çay kaşığı bal

Yapılışı; Öncelikle taze zencefilleri soyup dilimleyin. Bir bardak suyu tencereye alın, içine zencefil ve limon dilimlerini koyup 10-15 dakika kaynatın. Ardından balı ekleyin ve için.

Toz Zencefil Çayı; zencefil kökünün kurutulup toz haline getirilmesiyle yapılan çaydır.

- 1 bardak kaynamış su

- 1 çay kaşığı zencefil

- 2 dilim limon

-1 çay kaşığı bal

Yapılışı; 1 bardak kaynamış suyun içine toz zencefili ve limonu ekleyip en az 5 dakika demliyoruz. Ne kadar uzun demlerseniz aroması o kadar kendini bırakır. Baharatındaki acıyı fazla hissetmek istemiyorsanız, uzun süre demlemeyin. Ardından balı ekleyip içiyoruz.

Zencefil çayının nasıl hazırlandığından bahsettik. Şimdi de bu çayın ne gibi faydaları var? Biraz da bundan bahsedelim.

ZENCEFİL ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Zencefil çayının faydaları üzerine yapılan araştırmalar neticesinde, zencefilin içinde bulunan antioksidanların insan sağlığı açısından önemli olduğu görülmüştür. Zencefilin genel faydalarından bahsederken yazımızın başında bahsetmiştik. Zencefil çayının faydaları da üstte bahsettiğimiz faydalar ile doğru orantılıdır. Çünkü zencefilin en yaygın kullanımı çay şeklinde tüketilmesidir. Dolayısıyla zencefilin faydaları ve zencefil çayının faydaları arasında pek fark yoktur. Zencefil çayının faydalarından kısaca şöyledir;

- İçinde bulunan vitaminler sayesinde soğuk algınlığa ve gribe karşı korur.

- İçindeki antioksidanlar vücudu toksinlerden arındırır, yağ yakımını sağlar.

- Bağırsakları yumuşatır ve sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önler.

- Öksürük kesici özelliği vardır, boğaz ağrılarına iyi gelir.

- Mide bulantısını kesmeye yardımcı olur.

- Regl ağrılarını hafifletir.

- Zayıflamaya yardımcı olur.

- Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

- Hazımsızlık ve mide şişkinliği tedavisi için kullanılır.