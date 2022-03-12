'Zelenski-Putin görüşmesini Türkiye'nin organize etmesini konuştuk'

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesinin de gündeme geldiğini söyledi. Bodnar, "Söz konusu görüşmenin Türkiye'nin aracılığı ile organize edilmesini de görüştük. Savaş başladığından beri füzelerin fırlatıldığı veya uçakların kalktığı yerde müzakere yapmak istemediğimizi ifade ettik. Cumhurbaşkanımız o zamanlar olası görüşme yeri olarak da İstanbul'dan bahsediyordu" dedi.

Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılan zirvede temasların devam etmesi yönünde karar çıktı. Antalya zirvesinin ardından Kremlin, Putin'in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Antalya'daki zirveye katılan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, DHA'ya konuştu. Bodnar, Türkiye'ye söz konusu görüşmeyi organize ettiği için minnettar olduklarını vurgulayarak, "Batılı hiçbir ülkenin başaramadığı şeyi Türkiye başardı. Bu görüşmeyi, sürecin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz ve söz konusu sürecin sonuçlarını bekliyoruz. Görüşme sürecinde insani koridorun oluşturulması konusunda ısrar ettik; ama Rus tarafı halen onu değerlendiriyor ve henüz resmi cevap vermedi. Ukrayna ve Türk tarafı kan dökülmesinin son bulması ve insani koridorun oluşturulması konusunda hemfikir. Ama Rus birliklerinin ülkemizden çekilmesi ve devam ettirdiği saldırgan savaşın son bulması da bizim tercihimizdir. Ukrayna'nın teslim olması veya Rusya'nın ileri sürdüğü ültimatomları kabul etmesi söz konusu değildir. Gerçekleştirilen görüşmenin ilerleyen zamanlarda üst düzeyde yapılacak görüşmenin bir ön şartı olarak olmasını umuyoruz" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Kiev'de halkın hendek kazmasıyla ilgili de "Bu vatandaşlarımızın iradesi; çünkü kendi şehirlerini korumak istiyorlar. Aslında bu Kurtuluş Savaşı'nıza benzeyen ulusal savaşımızdır. Şu an yurt dışında bulunan erkeklerimiz Ukrayna'yı savunmaya katılmak için yurt dışından Ukrayna'ya dönüyorlar. Özellikle halkımız, ordumuz ve iktidarımızın birliği sayesinde düşmanın yıldırım savaşı planlarını suya düşürdük ve ülkemizi hızlı şekilde ele geçirmesini engelledik. Kesin olarak anlıyoruz ki bu mesele Ukrayna halkı ve devletinin hayatta kalma meselesidir. Bu bağlamda Belarus'un söz konusu savaşa katılmasını önlemek istiyoruz. Rusya bilinçli olarak özellikle sınırda Belarus tarafını provoke ederek onların da bu savaşa dahil olmasını istiyor. Öte yandan Belarus bu savaşta kendi tarafını seçmiş, Rus tarafına kendi topraklarını kullanmasına izin veriyor. Diğer ülkeler Rusya'yı her konuda tecrit ederse bu savaşı bitirmemize yardımcı olacaktır" diye konuştu.