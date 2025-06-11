Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri de Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say oldu. Medya ve basın camiasında uzun süredir görev yapan Zekeriya Say'ın kariyeri, yaşı ve memleketi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Zekeriya Say kimdir, nereli ve kaç yaşında?" soruları son gelişmelerin ardından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Zekeriya Say kimdir? Yeni Akit haber müdürü Zekeriya Say nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ZEKERİYA SAY KİMDİR?

Yeni Akit Gazetesi'nin Haber Müdürü olarak görev yapan Zekeriya Say, aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmaktadır. Say, Yeni Akit'in yanı sıra zaman zaman Haber 7 gibi dijital medya platformlarında da yazılarıyla yer almaktadır. Özellikle siyasi gündem ve toplumsal konular üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Say, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamuoyunun odağına yerleşmiştir. Kullandığı dil ve ele aldığı konular, farklı kesimlerden çeşitli tepkilere neden olurken, Say hakkında birçok konu da merak edilmeye başlanmıştır.

Zekeriya Say kimdir

Zekeriya Say'ın yaşıyla ilgili kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli medya kuruluşlarında yer alan değerlendirmelere göre, Say'ın 40'lı yaşların ortalarında olduğu tahmin edilmektedir. Uzun süredir medya sektöründe aktif olarak görev alması, bu tahmini destekleyen unsurlar arasında yer alır.

Zekeriya Say'ın nereli olduğu da yine bilinmeyen konular arasında yer alıyor. Resmi kayıtlarda ya da kişisel açıklamalarda memleketine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Kişisel geçmişine yönelik detayları kamuoyuyla paylaşmayan Say, bu yönüyle özel hayatını medya gündeminden uzak tutmayı tercih etmektedir.

Zekeriya Say evli mi? sorusu da sıklıkla araştırılmaktadır. Ancak, gazetecinin medeni durumu hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Ne sosyal medya paylaşımlarında ne de yazılı basında bu konuda açıklayıcı bir içerik yer almamaktadır. Say, kişisel yaşamına dair konuları kamuya açık mecralarda gündeme getirmemekte ve mesleki kimliğiyle ön planda yer almaktadır.