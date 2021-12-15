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ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı

ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştiren Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerinin tamamladığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştiren Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerinin tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor" dedi.

HEM DENİZDE HEM KARADA

FNSS firması tarafından geliştirilen ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.


ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı

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