ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştiren Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerinin tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor" dedi.