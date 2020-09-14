Zabıta olma koşulları nelerdir? Belediyede zabıta nasıl olunur? 2020 zabıta memuru alımı nerelerde var? İl ve ilçe belediyelerinde zabıta memuru olmak isteyenler için yeni açılan kontenjanlara ilgi çok fazla. Zabıta memuru olmak için gerekli şartlar nelerdir? Zabıta nasıl olunur? Zabıta nedir?

Zabıta alımı için yeni açılan kontenjanlar fazlasıyla ilgi görmekte. Zabıta olma koşulları ve zabıta memuru olmak için gerekli şartlar nelerdir? Zabıta nasıl olunur? Zabıta nedir? Detayları haberimizde.

ZABITA NEDİR?

Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve kanunla belirlenen emir ve yasaklar doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilir.

ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR? ZABITA OLMA KOŞULLARI

Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar, yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyor.

Sözlü mülakattan yeterli puanı alan adayların, KPSS puanını da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor.

Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan KPSS sınavına girerek bir KPSS puanına sahip olmak gerekiyor. Bu puan en az 60 olmalıdır.

Daha fazla bilgi için belediyelerin yayınladığı dosyalara da göz atabilirsiniz.

2020 ZABITA MEMUR ALIMI NERELERDE VAR?

En son olarak açılan istihdam için uygun yer arasında Bafra, Bodrum, Şırnak, Sakarya, Meram ve Şişli belediyeleri yer almakta.

Not: Yayınlanan zabıta alım ilanlarında gerekli KPSS puanı ile ilgili değişiklikler görülmektedir.

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

12/10/2020 tarihinde başlayacak olan başvurular 16/10/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

12/10/2020 tarihinde başlayacak olan başvurular 16/10/2020 günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 28.09.2020 gününden 02.10.2020 günü mesai bitimine kadar (mesai saatleri 09.30-17.00) Yazı İşleri Müdürlüğü'nden (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabilecekler.

Buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMUR ALIMI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; İlanda sayılan başvuru belgelerini 28/09/2020'den 02/10/2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve istenilen diğer belgelerle birlikte 21.09.2020 – 25.09.2020 tarihleri arasında (09:30-16:30 saatleri arasında) Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

İlanda sayılan başvuru belgelerini 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.)

Buradan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

ZABITA OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.

25 yaşını doldurmamış olan adaylar.

Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.

Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.

Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.

Erkek adaylar için askerlikle İlişiği Bulunmayan adaylar.

En az lise mezunu olan adaylar.

Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.

Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.

Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir.

Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor.