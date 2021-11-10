'Z kuşağı' turizme ilgisiz

'BACASIZ fabrika' olarak adlandırılan ve 60'a yakın sektörü besleyen turizmde, salgınla birlikte artan istihdam sorununa ek olarak, 'Z kuşağı'nın da bu sektöre ilgi göstermediği ortaya çıktı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Gençler turizme sıcak bakmıyor. Hatta aileleri bile. Bu sektörü 10 yıl sonra bugün 20'li yaşlarda olan Z kuşağı yönetecek. Ama Z kuşağı sektöre çok ama çok uzak" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektöründe istihdam sorunu ve 'Z kuşağı'nın bu sektöre bakışıyla ilgili çalıştay sonrası ortaya çıkan sonuçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Kasım ayıyla birlikte hava trafiğinde de ciddi düşüş yaşandığını aktaran Yavuz, Antalya'ya geçen ay günde 75 bin olan turist girişinin dörtte bire kadar gerilediğini söyledi. Otellerin kapanma hazırlıklarına başladığını açıklayan Yavuz, sektörün 4 aylık durgun kış dönemine girdiğine işaret etti.

Bir yandan gidenlerin arkasından bakarken, diğer yandan 'gelecek olanlar var mı' diye genç nesle baktıklarını kaydeden Yavuz, "Maalesef oradan da çok olumlu sinyaller gelmiyor. Gençler turizme sıcak bakmıyor. Hatta aileleri bile. Bu sektörü 10 yıl sonra bugün 20'li yaşlarda olan Z kuşağı yönetecek. Ama Z kuşağı sektöre çok ama çok uzak. Dijital dünyada büyüyorlar, özgürlüklerine düşkünler, işverene bağlılıkları düşük gibi, bunun da birçok nedeni var. Eğer turizmi gerçekten sürdürmek istiyorsak 'mutlu çalışan' sektörü haline getirmemiz gerekiyor. Turizmciler ve STK'lar bundan sonra bu konuda hamleler yaparak Türk turizmine en büyük hizmeti yapmış olurlar" diye konuştu.