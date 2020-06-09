Yusuf Halaçoğlu kimdir? Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tarihçi ve milletvekili Yusuf Halaçoğlu! Yusuf Halaçoğlu hayatı ve biyografisi!
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Yusuf Halaçoğlu kimdir? Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tarihçi ve milletvekili Yusuf Halaçoğlu! Yusuf Halaçoğlu hayatı ve biyografisi!

Tarihçi akademisyen ve eski vekil Yusuf Halaçoğlu zaman zaman açıklamaları ve söylemleri ile gündem oluyor. Türk Tarih Kurumu başkanlığı da yapmış olan dünyaca ünlü tarihçi Yusuf Halaçoğlu hakkında merak edilenler haberimizde. Yusuf Halaçoğlu kimdir? Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tarihçi ve milletvekili Yusuf Halaçoğlu!

Yusuf Halaçoğlu kimdir? Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tarihçi ve milletvekili Yusuf Halaçoğlu! Yusuf Halaçoğlu hayatı ve biyografisi!
09.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:11

Osmanlı tarihçisi ve eski Türk Tarih Kurumu başkanı olan Yusuf Halaçoğlu aynı zaman eski MHP ve İyi Parti milletvekili olarak tanınmaktadır. Tarih ile ilgili konuşma ve söylemleri yanı sıra politik görüşleri ile de gündme olan Yusuf Halaçoğlu hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için ele aldık. Yusuf Halaçoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde.

YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

Yusuf Halaçoğlu (d. 10 Mayıs 1949, ADANA, Kozan), Türk tarihçi ve siyasetçi. 1993-2008 yılları arası Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 24., 25. ve 26. dönem Kayseri milletvekili ve eski TBMM MHP Grup Başkanvekili'dir. Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet Hilmi ve Hürü Halaçoğlu çiftinin çocuğu olarak doğdu. 1967 yılında liseyi bitirmesinin ardından 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. 1974 yılında mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi'nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı oldu.

Yusuf Halaçoğlu kimdir? Yusuf Halaçoğlu kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tarihçi ve milletvekili Yusuf Halaçoğlu! Yusuf Halaçoğlu hayatı ve biyografisi!
YUSUF HALAÇOĞLU

1978 yılında XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskân Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu. 1982'de yardımcı doçentliğe, Nisan 1983'te ise Osmanlı İmparatorluğu'nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi. 1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca Elazığ'da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne geçti. 20 Mart 1989'da XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da Bazı Osmanlı Şehirleri konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi.

1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990'da ise genel müdür yardımcılığına getirildi. Bu sırada, Osmanlı Arşivi'nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü. 26 Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992'de rektör vekili ve Kasım 1992'de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevini sürdürürken 21 Eylül 1993'te Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 23 Temmuz 2008'de, hâlen sürdürdüğü Gazi Üniversitesi'ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı.

Halaçoğlu 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP Kayseri 1. sıra milletvekili olarak meclise girdi. Milletvekilliği döneminde Türkiye–Kırgızistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu saymanı ve Türkiye–İran parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliği yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar MHP Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. 12 Temmuz 2015 tarihinde MHP Grup Başkan Vekilliği görevinden alındı. 10 Mart 2017 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmiştir. 2017 yılında Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve kendisinin öncülük ettiği İYİ Parti'nin kurucu üyelerin arasında yer aldı. Ancak 2018'de gerçekleştirilen 24 Haziran seçimleri sonrası parti yönetimiyle düştüğü fikir ayrılıkları sebebiyle İYİ Parti'den istifa etti.

Halaçoğlu, Kasım 2015 TBMM Başkanlığı seçimi'nde MHP tarafından Meclis Başkan Adayı gösterildi. Oylamanın 2. turunda aldığı 39 oy ile elenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine seçilemedi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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