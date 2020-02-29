Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:48
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu , 'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, 'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 8


İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10


İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 13


Adana: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 17


Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16


Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 11


Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 13


Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 4


Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu 12 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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