Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuldu.

İzmir'de Konak ve Gündoğdu Meydanları boş kaldı.

Ancak hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle özellikle pazar yerleri ve gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk var. Hava sıcaklığının arttığı kentte maske kullanımına dikkat ediliyor.

Meydanların boş olduğu Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi Yolu'nda önceki günlere göre yoğunluk hakim.

Öte yandan önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuyor.

Manisa ve Denizli'de de meydanların boş olduğu gözlendi. Denizli Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle ezanının okunmasının ardından yapılan anonsta vatandaşların evde kalmaları istendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de çağrıya büyük oranda uyuluyor

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Atatürk Bulvarı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında yayaların oldukça az olduğu görülürken, araç trafiği ise kısmen yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı.

D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında önceki günlere göre azalma yaşandı. Kara yolundaki otobüs duraklarının da boş olduğu gözlendi. Kent Meydanı ile şehrin en işlek caddeleri Fethiye ve İstiklal ile yürüyüş yolunda sessizlik hakim oluyor.

Öte yandan, İzmit Körfezi'ne kıyısı bulunan ilçelerin sahillerinde de sakinlik gözleniyor.

Düzce'de işlek bölgeleri olan İstanbul ve Gaziantep Caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent sessizliğe büründü.

Bolu'nun en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. D-100 kara yolunda da araç trafiğinin az olduğu görüldü.

Zonguldak'ta, şehrin en işlek caddelerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü boş kalırken insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

Bartın ve Karabük'te de vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse tamamına yakının maske taktığı görüldü.

Bursa, Eskişehir ve Çanakkale'de sakin bir gün yaşanıyor

Bursa'da, salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde güneşli havaya rağmen gün sakin geçiyor.

Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde de genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir'de yoğunluğun görüldüğü İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu Caddeleri, Vilayet Meydanı ile Fabrikalar Sokağı'nda vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Çanakkale'de Demircioğlu Caddesi, Kordon Boyu ve Çarşı Caddesi'nin önceki kalabalık görüntüsü yerini sessizliğe bıraktı. Sabah işe giden vatandaşların ardından çok sayıda cadde boş kaldı.

Trakya'da kent merkezlerinde hareketlilik var

Edirne'de sokak ve caddeler büyük ölçüde boş kaldı. Banka şubelerinin olduğu Saraçlar Caddesi'nde az da olsa yoğunluk yaşanıyor.

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Camilerinin oluşturduğu ve "altın üçgen" olarak tanımlanan alanda da az da olsa araç ve insan hareketliliği gözlendi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü. Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde kısmen hareketlilik göze çarptı.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Caddesi'nde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Tekirdağ'ın işlek yerleri Köprübaşı, Cumhuriyet ve Hasan Ali Yücel meydanları ile tarihi bedestende, vatandaşlar alışveriş için zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde az da olsa araç trafiği gözlendi.

İç Anadolu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Kayseri'de koronaviris tedbirleri öncesinde Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas Caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi yoğunluk yaşanan alanların kısmen sakin olduğu görüldü.

Kentte, vatandaşların büyük bölümü evde kalmayı tercih etti.

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılırken güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Vatandaşların büyük kısmının çağrıya uyduğu Nevşehir'de, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan hizmet alan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına riayet ediyor.

Kent merkezindeki bazı caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiğinin de minimum seviyede olduğu görülüyor.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. Kentin en işlek yerlerinden Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanlarının sakin olduğu, kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda kısmen sakinlik gözlenirken, insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran Meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur çağrıya uydu

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çağrılara büyük oranda uyuldu.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da havanın güneşli olmasına rağmen sahiller ve meydanlar boş kaldı.

Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin akın ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu Plajlarında da sessizlik hakim.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp Caddelerinde çok az sayıda kişinin bulunması dikkati çekiyor.

Muğla'nın nüfusu kalabalık turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de uyarılara riayet ediliyor. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yollarındaki tenhalık göze çarpıyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, alışılmışın dışında sakinlik yaşanıyor.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe Plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları sakin günler geçiriyor.

Isparta ve Burdur kentlerinde de vatandaşların çoğunun evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda sessizlik hakim.

Doğu Akdeniz'de sakinlik gözlendi

Adana'da, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarları, Uğur Mumcu Meydanı ile Atatürk ve Merkez Parklarında sessizlik hakim.

Mersin'in kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı, Kovid-19 önlemlerinin ardından sessiz kaldı.

Sahil kordonundaki parklar ve oyun alanlarında da sakinlik hakim oldu. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ile 3 Ocak Atatürk Meydanı'nın boş olduğu görüldü.

Hatay'da da alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve Asi Nehri yürüyüş yolu boş kaldı.

İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunun geçiş yasakları nedeniyle boş kaldığı gözlendi.

Osmaniye'de ise Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarının tenha olduğu görüldü.

Doğu ve Güneydoğu'da uyarılar dikkate alındı

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik gözlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, salgın nedeniyle yapılan çağrıya büyük oranda uydu.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler kısmi yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te, kent genelinde sakinlik oluşurken bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği gözleniyor.

Şanlıurfa'da normal şartlarda yoğun olan bazı caddelerde eski oranla daha az insan ve araç trafiğinin olduğu görüldü. Bazı kişilerin ise alışveriş yapmak için dışarı çıktığı gözlemlendi.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görülüyor.

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Doğu illerinde de sakinlik hakim

Erzurum, Kars, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyduğu gözlendi.

Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı ile Yakutiye Kent Meydanı, Kars'ta Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve tarihi Kars Kalesi, Iğdır'da Atatürk ve Tansu Çiller Caddeleri, Erzincan'da Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı, Ardahan'da Kongre Caddesi ve kendin en işlek yerleri olan Tunceli'deki Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yer Altı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydan'ı, Yeni Van, Kağızman, Erzurum Caddelerinde vatandaşların çağrılara uymasıyla sakin bir gün yaşanıyor.

Öte yandan Erzurum, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'daki bazı noktalarda az da olsa insan hareketliliği yaşandı.

Bu bölgelerde ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği, maske ve eldiven taktığı görüldü.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'ın caddelerinde sessizlik sürüyor

Konya'da yılın her mevsimi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park'ın bugün de sakin olduğu görüldü.

Az sayıda insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Afyonkarahisar'da çağrılara uyulduğu ve kent genelinin sakin olduğu gözlenirken, Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak çağrıya uyuyor.

Karadeniz'de vatandaşların geneli çağrıya uyuyor

Trabzon, Ordu ve Giresun'da yapılan çağrılar üzerine vatandaşlar sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Söz konusu üç Karadeniz ilinde, vatandaşların çağrılara uyması ile işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim.

Banka şubelerinin yoğun olduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde kısmen de olsa insan hareketliliği yaşanıyor.

Ordu'daki Demokrasi ve Köprübaşı meydanları da eskiye oranla sakin günlerini yaşıyor.

Banka şubeleri ile iş yerlerinin bulunduğu Süleyman Felek Caddesi'nde ise vatandaşların geçişine kontrollü izin verilirken, bu caddede kısmen hareketlilik görüldü.

Giresun'da da Atatürk Meydanı'nın eskiye oranla sakin olduğu görüldü.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamalarına genel olarak uyulsa da yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle market ve semt pazarlarında yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde ise araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda azaldı.

Kastamonu'da normal günlerde çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı sakin günler geçiriyor.

Çorum'un en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ile Hürriyet Meydanı'nda ilk günlere nazaran bazı vatandaşların kısıtlamalara uymadığı, özellikle yaya ve araç trafiğinde artış olduğu gözlendi.

Sinop'ta sahil, meydan, park ve bahçelerde yaya yoğunluğu gerilemeye devam ediyor.

Çankırı'da da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya ve araç trafiğinde yoğunluk bulunmazken, insanlar evde kal çağrısına kısmen uyuyor.

Amasya'da ise Şehzadeler Gezi Yolu boş kalırken, Bankalar Caddesi'nde kısmen yoğunluk bulunuyor.

Kaynak: AA