Yurt genelinde öğretmenler günü kutlamaları

AĞRI - Ağrı'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda öğrenciler şiir okuyup tiyatro gösterisi yaparken, öğretmenlerden oluşan bir koro ise şarkı söyledi. Şehit öğretmenlerin anısına hazırlanan video klip ise salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri tarih olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nü kutlamanın amacı; bir taraftan toplum içerisindeki kişilere öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve yüce bir görev olduğunu hatırlatmak, diğer taraftan da bu yüce görevi üstlenmiş olan öğretmenlere yaptıkları işin, toplumun ayakta durması ve geleceğini sağlam temellere oturtması bakımından ne kadar yüce ve kutsal olduğu bilincini ve şuurunu aşılamaktır." İfadelerine yer verdi.

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, Kamışlı İlk ve Ortaokulunda ders başı yapan öğretmenlere yaş pasta sürprizi yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaş pasta hazırlayan Başkan Keskin, Kamışlı İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmenlere bir sürpriz gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Keskin, "Bugün değerli bir gün. Bizde böyle bir hazırlık yapıp öğretmenlerimize sunduk. Bizi kırmayan başta okul yöneticilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Yapılan jest karşısında mutluluklarını dile getiren öğretmenler ise Başkan Keskin'e teşekkür ettiler.

MUĞLA - 24 Kasım Öğretmenler Günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve tören sona erdi. Kutlamalar, ilçedeki özel bir okulun salonunda gerçekleştirilen programla devam etti. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi, Başöğretmen unvanının verilişinin 93'üncü yılında ve 1981 yılından bu yana 41'nci kez kutladığımız Öğretmen Günü programına hoş geldiniz. Bu onurlu ve güzel mesleği elbette ki bir programla anmak, onun fazileti hakkında yeteri kadar bir şey ifade etmese bile Öğretmenler Günü vesilesiyle en azından eğitimciliğin ne olduğunu, eğitimin ne olduğunu, öğretmenlik mesleğinin ne olduğunu topluma daha iyi anlatma, sorunlarımızı ortaya koymada algı uyandırma açısından son derece önemlidir."

Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun ise öğretmenlerin doğan bir güneş gibi olduğunu dile getirerek "Etrafımızı aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı sizlerden öğrendik, öğreniyoruz. Hayatımızın her bir anında büyük emekleriniz var. Her birimiz buralarda konuşma imkanı buluyorsak, vatandaşlarımıza, ülkemize hizmet imkanı buluyorsak bütün değerli öğretmenlerimizin dokunuşları, fırça darbelerinin çok büyük rolü vardır. Bizi aydınlık günlere çıkaracak olan yine sizlersiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı müzik dinletisi ile devam etti.

EDİRNE - Edirne'de mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yemin etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde 80. Yıl Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte mesleğe yeni başlayan aday öğretmenler yemin ederken, ömrünü öğrencilerine adamış emekli öğretmenler de hizmet belgelerini alırken duygu dolu anlar yaşadı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen öğretmenler günü programı saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programa katılan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, emekli öğretmenlere hizmet belgelerini takdim etti. Bir çocuk dersini aldığı öğretmenini seviyorsa o dersi de sevdiğini söyleyen Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, özellikle öğretmenlik mesleğinde anahtar kelimenin sevda olduğuna değindi.

Eşinin de fedakar bir öğretmen olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiğini aktaran Uysal, "Ben eşimden de bu konuda çok şey öğrendim. Kendisi çok fedakar bir öğretmen. Sevgi varsa her şey var. Her meslekte anahtar kelime insana dokunabilmektir. Eğer biz bir insana dokunabiliyorsak en güzel şey budur" dedi.

Öğretmenlerin eğitimin lideri geleceğin mimarı olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, "Umudun adaletin güveni şefkatin abidesidir. Memleketin her köşesinde yüreklere sevgiyi zihinlere bilgiyi nakış nakış işleyen toplumun önderidir. Öğretmenlik bir meslek değil hiç eksilmeyen bir sevdanın adıdır. Öğretmen geleceği öğrencisinin gözünde görür ve yüreğinde yaşar. Ne mutlu ki insanlığın tüm işlevleri bizim bahçemizde yetişir. Hedefimiz Başöğretmen Ulu Önder Atatürk'ün milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir sözündeki görevi en iyi şekilde gerçekleştirmektir" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler çocuğumuz, okul evimiz olmuştur"

Emekli öğretmenler adına konuşan Şükrüpaşa İlkokulu öğretmenlerinden Ergin Kervan, 32 yıllık meslek hayatının en zor görevinin belki de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde konuşma yapmak olduğunu ifade etti. Bir öğretmen için meslekten ayrılışın kolay olmadığını aktaran Kervan, "Öğretmenlik, hepimizin hayatında unutulmayacak anılar, izler bırakır. Öğrenciler çocuğumuz okul evimiz olmuştur. Biz öğretmenlerin en büyük mirası yetiştirdiği öğrencileridir. Onların yüreğinde bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize. Her veda bir hüzündür. Ancak öğretmenlik mesleği ölene kadar devam eden bir meslektir. Yüreğimizde her zaman öğrencilerimiz, okulumuz olacaktır. Genç öğretmenler, mesleğinizde başarılı olmak istiyorsanız öncelikle çocukları ve mesleğimizi çok sevmeliyiz. Sabırlı olmalı ve kendimizi daima irdelemeliyiz. İnsanları vatanını, milletini ve ailesini seven, büyüklerine saygı ve vefa gösteren çevreye duyarlı Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen öğrencileri yetiştirmeyi kendimize hedef edinmeliyiz. Başta ebediyete göç etmiş Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz öğretmenlerimizi rahmetle anıyor emekli meslektaşlarıma ve tüm eğitim camiasına sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Duygu Nalbant, toprak altına atılan bir tohumun filiz verebilmek için kendini feda etmesi gibi öğretmenlerin de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna feda ettiğini söyledi.

Öğretmen Yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğünün öğretmenler çocuklar için söylüyor projesi kapsamında Edirne'deki öğretmenler tarafından seslendirilen şarkılar video gösterimi sunuldu.

Düzenlenen programda konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Hafta kapsamında açılan şiir, Kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından 'Öğretmenim' adlı oratoryo gösterisi ilgiyle izlendi. Program, emekli öğretmenlere hizmet belgesinin verilmesiyle sona erdi.