Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Başkent Ankara'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemler ve vatandaşların uyarıları dikkate almasının da etkisiyle, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanlarındaki sessizlik sürüyor.

Güvenpark ve Kuğulu Park'ta az sayıda vatandaş, aç kalmaması için belirli aralıklarla kuşlara yem atıyor.

Pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından vatandaşların karara uyduğu görülüyor.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

İstanbul'da cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor

İstanbul'da, E-5 ve TEM otoyolları ile sahil yollarında sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu düşük seyrediyor.

Ticaret ve turizmin merkezlerinden Tarihi Yarımada da en sakin günlerini yaşıyor.

Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı civarına sessizlik sürerken Taksim Meydanı, Beşiktaş, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi ve çevresi, vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmamasıyla büyük oranda boş kalıyor.

Taksim Meydanı'nda atlı polisler ile sağlık ekiplerinin yanı sıra temizlik görevlileri hazır bulunuyor.

Kentin Anadolu yakasında da Üsküdar ve Kadıköy meydanları ile sahillerinde "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu gözleniyor.

Ege Bölgesi'nde meydan ve sokaklar boş kaldı

Ege Bölgesi illerinde, Kovid-19 salgını nedeniyle süren "Evde kal" çağrılarının etkisiyle sokak ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

İzmir'de önemli meydan ve alanlar boş kalırken dışarıya çıkan vatandaşların maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Manisa'da sakinlik gözlenirken dışarı çıkan vatandaşlar da maske takıp tedbir aldı.

Aydın'da kent genelinde vatandaş yoğunluğunun olmadığı gözlendi.

Denizli ve Uşak'ta da kentin işlek yerleri boş kaldı.

Turizm merkezleri sakin

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, "Evde kal" çağrısına uyulduğundan cadde, sokak, sahil ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları, eskiden yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinin de sakin olduğu görüldü.

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin de meydanları, sahil ve yürüyüş yolları en sakin günlerini yaşıyor. Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri, Bodrum'un ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe plajları ile Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız plajlarının sakinliği dikkati çekiyor.

Güney Marmara'da cadde ve meydanlarda sessizlik

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde kalabalık olan noktalar günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle sakinlik gözleniyor.

Eskişehir'de, Vilayet Meydanı ile İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmamasıyla sakinlik dikkati çekiyor.

Yalova'da, alınan tedbirler ve yapılan uyarılarla, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddeler, en sakin günlerini yaşıyor.

Bilecik'in işlek noktası Tevfik Bey Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sokağa çıkılmaması uyarıları karşılık buluyor.

Balıkesir'de Cumhuriyet Meydanı, Zağnos Paşa Cami, Toplu Taşıma Merkezi gibi normalde kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.

Çanakkale'de de Kayserili Ahmet Paşa Caddesi ve Kordon Boyu bölgesinde sakinlik gözleniyor.

Doğu Akdeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adana'da, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları ile Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Atatürk Parkı da alınan önlemler kapsamında boş kaldı.

Mersin'de, kent merkezindeki Cumhuriyet Alanı ve 3 Ocak Atatürk Meydanı'nın yanı sıra sahil kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de de sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların uğrak yerlerinden kıyı şeridindeki Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da sakinlik göze çarptı. Polis ekipleri sahilde sık sık denetim yaptı.

Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşların evde kalarak dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de "Evde kaldı"

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi de en sessiz günlerini yaşıyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa Meydanları, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Memişağa Parkı ile araç trafiğine kapatılan Osman Karavin Caddesi, Gümüşhane'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı, Artvin'de İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile Atapark Meydanı'nda eskiye oranla sakinlik hakim.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Sakarya'da vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek adreslerinden Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gar Meydanı'ında sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de, Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Fevziye ve Yenicuma parklarının boş kaldığı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda araç sayısında ciddi oranda azalma olduğu gözlendi.

Düzce'de, İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı.

Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te de işlek cadde ve bulvarlar, parklar ile meydanlar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da sakinlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Bölge genelinde vatandaşların tedbirlere uyması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Samsun, Çorum, Tokat, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı sessiz

Samsun'da normal günlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Adnan Menderes Sahil Yolu, Kurtuluş Yolu ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluğun büyük oranda azaldığı gözlendi.

Çorum'da, Hürriyet ve Kadeş meydanları ile kentin en işlek noktalarından olan Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu kısmen azaldı.

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.

Sinop'ta kentin sahil, meydan ve işlek caddelerindeki yaya ve araç trafiğindeki azalma sürdü.

Amasya'da da Şehzadeler Gezi Yolu, Kral Kaya Mezarları ve kent merkezinde bulunan müzelerin sakin günler geçirdiği gözlendi.

Kastamonu ve Çankırı'da da cadde, bulvar ve meydanlar büyük oranda boş kaldı.

Trakya'da sessizlik hakim

Trakya'da tedbirler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Edirne'de salgından önce turizm açısından da yoğunluk yaşanan Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturuyor.

Tekirdağ'da da kent sakinlerinin sıklıkla gittiği Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarşısı ve Değirmenaltı bölgelerinde sakinlik gözleniyor.

Kırklareli'nde, tedbirler kapsamında vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kal" çağrısına uyuyor.

İç Anadolu'da da vatandaşlar "Evde kaldı"

Konya'da yılın her dönemi yoğun ziyaretçi alan Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nda genellikle yoğunluk yaşanmadı.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken, Aksaray'da da kent genelinde vatandaş yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin sakin olduğu gözlendi.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Kayseri'nin işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi alanların kısmen sakin olduğu görüldü.

Sivas'ta, Atatürk Caddesi tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Nevşehir'de, bazı caddelerin trafiğe kapatılmasının ardından halkın "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü. Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan alanlarda sakinlik sürdü.

Yozgat ve Niğde'de cadde ve meydanların boş kaldığı gözlendi.

Kırıkkale ve Kırşehir'de de parklar, meydanlar ve işlek caddelerde sakinlik göze çarptı.

Doğu ve Güneydoğu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

Van'da insanların büyük bir bölümünün evde kalmayı tercih etmesiyle kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı sessizliğe büründü.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ile Havuzbaşı, Yakutiye Kent Meydanı ve Çifte Minareli Medrese gibi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kars'ta da vatandaşlar evde kal çağrısına uyarken en işlek Faikbey Caddesi, Kazım Paşa Caddesi ile turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.

Ağrı ve Tunceli'de çağrıya uyan vatandaşların evlerinde kalmasıyla caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ardahan, Iğdır ve Erzincan'da da caddeler ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta da "Evde kal" çağrısına uyuldu.

Vatandaşların alınan tedbirlere uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulundu.

Kaynak: AA