Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Başkentte, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturmadığı görüldü. Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu başkentte, yağışın da etkisiyle vatandaşlar dışarı çıkmadı.

Polis, vatandaşlara zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık anonslarla uyarı yaptı. Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle Ankara'daki işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

İstanbul'un işlek meydanlarında "sessizlik" hakim

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sessizliğe büründü.

Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve tarihi Suriçi bölgelerindeki meydanların boş olduğu görüldü.

Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında ise toplu ulaşım aracı metro, Marmaray, vapur ve motorları kullanan vatandaşların geçişi dışında bir yoğunluk olmadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri sahil ve parklarda spor yapanlara uyarıda bulundu.

Bu arada, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını az sayıda kişinin tercih ettiği görüldü. Birçok ilçede özellikle meydanlardaki dükkanların çoğunun kapalı olduğu gözlemlendi.

Öte yandan, polis ekipleri belirlenen noktalarda toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücüleri ve yolcuları bu konuda uyardı.

Turizm merkezlerinde "koronavirüs" sakinliği

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları, turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşıyor.

Kapalı yol olarak da bilinen ve eskiden yoğunluk oluşan Kazım Özalp Caddesi'nin sakin, bazı dükkanların kapalı olduğu görüldü.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sakinlik hakimdi.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da sessizlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da kentin merkezi konumundaki noktalar "Evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı'nın sakin olduğu görüldü.

Diğer kentlerde de benzer durum yaşanırken, yoğunluk oluşabilecek banka önleri gibi yerlerde de ekipler tedbir alıp, sosyal mesafenin korunması uyarıları yaptı.

Trakya

Trakya genelinde, koronavirüs salgını ve etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydanlar boş kaldı.

Edirne'de valilik kararıyla kentin en işlek yerleri olan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyer konulması, yaya yoğunluğunun azalmasında etkili oldu. Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise polis ve zabıta ekiplerince uyarıldı.

Kırklareli'nde ise büyük çoğunluğun yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Vatandaşların önceden yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri sakin günlerinden birini yaşadı.

Tekirdağ'da da soğuk havanın etkisiyle vatandaşların dışarı çıkmadığı, zaruri ihtiyaçlarını temin edenlerin de kısa sürede evlerine döndüğü görüldü.

Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyulduğu görüldü.

Adana'da Ali Bozdoğanoğlu, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarları, Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Atatürk ve Merkez parklar boş kaldı.

Mersin'de ise sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu. Akdeniz ilçesinde bulunan Atatürk Parkı ve çevresinin sakin olduğu gözlendi.

Hatay'ın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi ile vatandaşların sıklıkla gittiği 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda da sakinliğin olduğu görüldü.

Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında da sakinlik gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşları evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıyor.

Bölge genelinde vatandaşların tedbirlere uyması ile işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı.

Ege'de meydanlar nispeten boş kaldı

İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta nispeten "evde kal" çağrısına uyulması sonucu normalde yoğunluk yaşanan alanlar boş kaldı.

İzmir kent merkezindeki en işlek yerlerden Konak, Cumhuriyet, Gündoğdu, Küçükpark, Alsancak meydanları ve sahillerin sakin olduğu gözlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı, Aydın'da da Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda sakinlik yaşanıyor.

Manisa ve Uşak'taki normalde yoğunluk yaşanan alanlarda hareketlilik görülmedi.

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kentin simgesi olan Çinili Vazo'nun bulunduğu Zafer Meydanının, "Evde kal" çağrıları nedeniyle boş olduğu görüldü.

Karadeniz "Evde Kal" çağrısına büyük ölçüde uydu

Samsun'da Merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'ndaki mavi bayraklı Fener-Sheraton Plajı, İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve İncesu Plajının kenarında bulunan yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı.

Kurupelit Yat Limanı, Sahil Yolu, Bandırma Vapur ve Müzesi, Kurtuluş Yolu, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin boş olduğu gözlemlendi.

Tokat'ın en işlek yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Meydan bölgesinde vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uydu. Niksar ilçesinde de yollara "Evde kal" yazısı yazıldı.

Çankırı'da da Belediye Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı gibi merkezi noktalarda yaya ve araç trafiğinin az olduğu gözlemlendi.

Kastamonu'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı boş kaldı.

Amasya'da uyarıları dikkate alan vatandaşlar, Şehzadeler Gezi Yolu ile cadde, meydan ve parklarda yoğunluk oluşturmadı.

Sinop'ta vatandaşlar acil ihtiyaçları olmadıkları sürece dışarı çıkmazken, meydan, sahil ve parklarda ise çok az kişi yer alıyor.

Çorum'un en işlek caddesi olan Gazi Caddesi ile Hürriyet ve Kadeş meydanlarında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

İç Anadolu "Evde kaldı"

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlar "evde kal" çağrısına uymaya devam ediyor.

Kentteki Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı'nın bugün de boş olduğu görüldü.

Öte yandan kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına kulak verdi.

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı girişi ve belediye etrafında insan ve trafik yoğunluğu bulunmuyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürerken, Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı.

Kayseri'de normal günlerde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimar Sinan Parkı gibi alanlar da kısmen boş kaldı.

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun da sakin

Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.

Söz konusu 4 Karadeniz ilinde, vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı, Rize'de ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı bir kaç gündür en sakin günlerini yaşıyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'de de çağrılara büyük oranda uyuldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de de büyük oranda uyuldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Düzce'de Anıtpark ile Belediye Meydanı'nda yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Kocaeli'de normal günlerde yoğunluk yaşanan birçok meydan ve işlek cadde boş kaldı, D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında ciddi azalma yaşandı, trafikteki araçların büyük bölümünü kamyon ve tırlar oluşturdu. Kocaeli'de kentin simgelerinden tarihi Fevziye Camisi'nin parkı ve Kent Meydanı ile en işlek yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" sakin günlerinden birini yaşadı.

Sakarya'da ise meydanlar boşalırken, marketlerin dışındaki iş yerlerinin çoğu kepenk açmadı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde ve Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Bolu'da uyarıları dikkate alan vatandaşların Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

Bartın ve Karabük'te de sokağa çıkılmadığı gözlendi.

Balıkesir'de şehir merkezindeki Ali Hikmetpaşa Meydanı, Zağnos Paşa Camisi çevresinde yoğunluğun her zamankinden çok daha az olduğu görüldü.

Kaynak: AA