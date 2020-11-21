Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz
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BBC

Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz

21.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:06
Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Oruç Reis araştırma gemisi için yeni bir NAVTEX yayınlaması Atina'nın yeniden tepkisine yol açtı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Oruç Reis araştırma gemisi için yeni bir NAVTEX yayınlaması Atina'nın yeniden tepkisine yol açtı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında Türkiye'nin üst üste ilan ettiği hukuk dışı NAVTEX duyurularıyla diyalog masasından uzaklaştığı öne sürüldü.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yapılan yeni NAVTEX duyurusunda geminin araştırma süresinin 29 Kasım'a kadar süreceği belirtilmişti.

İlana göre, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Daha önceki duyuruda, çalışmaların 23 Kasım'a kadar süreceği belirtiliyordu.

Yuanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni NAVTEX ilanıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye bugün (Cumartesi) 21-29 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Yunan kıta sahanlığı içinde sismik araştırmalar yapmak için ilan ettiği hukuk dışı yeni NAVTEX duyurusuyla uluslararası deniz hukukunu ihlal etmekte ve bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye atmayı sürdürmektedir.

"Türkiye maalesef, bölgedeki gerginliği tırmandıran yasa dışı eylem ve faaliyetlerden kaçınılmasını öngören uluslararası toplumun ve Avrupa Konseyi'nin çağrılarını ve uluslararası hukuka uygun olmayı bir kez daha açıkça ret etmektedir. Türkiye bu faaliyetleriyle, AB üyeliği için 'stratejik öncelik" tanıdığını iddia ettiği bir sırada AB ilişkilerini iyileştirmekten uzaklaşmaktadır.

"Yunanistan, yapıcı bir diyalogtan daha fazla uzaklaştıran Türkiye'nin bu provokatif faaliyetleri kınamakta ve NAVTEX ilanını geri çekmesini talep etmektedir."





Yunanistan, Doğu akdenizde gerginlik yaratan kıta sahanlıklarını belirlenmesi için Türkiye ile yapıcı bir diyaloga hazır olduğunu açıklamakla birlikte, Oruç Reis araştırma gemisinin kendisine göre "Yunan kıta sahanlığı" olarak gördüğü ihtilaflı sularda araştırmalar yaptıkça diyalog kurulamayacağını açıklıyor.

Yunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine gönderme yaparak "Tehdit ve tahrikler sürererken Türkiye ile diyalog kurulamaz" şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Denidias ise önceki gün yaptığı açıklamasında da "Tahrikler biter; diyalog başlar" ifadesini tekrarlamıştı.

BBC

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