Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didem Soydan, 2012 yılında erkek arkadaşından duyup yatırım yaptığı Bitcoin'i New York'a taşındıktan sonra tam 4 yıl boyunca unuttuğunu anlattı. Yıllar sonra hesabını hatırlayan ve 3-4 günlük uğraşın ardından yeniden giriş yapan Soydan, bakiyeyi gören kız kardeşinin “Abla, zengin olduk” dediğini söyledi.
- Didem Soydan, 2012 yılında erkek arkadaşının tavsiyesiyle Bitcoin yatırımı yaptı.
- Soydan, yatırımdan 10 gün sonra New York'a taşındı ve Türkiye'deki telefonunu ve hattını geride bıraktı.
- Soydan, yatırımını 4 yıl sonra bir yemek sohbeti sırasında hatırladı ve hesabına erişmek için 3-4 gün uğraştı.
Didem Soydan, yıllar önce yaptığı Bitcoin yatırımının ilginç hikâyesini anlattı. 2012 yılında erkek arkadaşının tavsiyesi üzerine Bitcoin'le tanıştığını belirten Soydan, bir miktar yatırım yaptıktan kısa süre sonra New York'a taşındığını söyledi. Ünlü model, aradan tam 4 yıl geçene kadar hesabının varlığını dahi hatırlamadığını açıkladı.
ERKEK ARKADAŞINDAN DUYUP YATIRIM YAPTI
Bitcoin'in henüz bugünkü kadar geniş kitleler tarafından bilinmediği 2012 yılında kripto parayla tanıştığını anlatan Soydan, o dönem birlikte olduğu kişinin kendisine Bitcoin'den söz ettiğini belirtti.
Bunun üzerine ilgili uygulamayı indirdiğini söyleyen Soydan, hesabına bir miktar para yatırarak Bitcoin aldığını ifade etti.
Ancak yatırım yaptıktan yalnızca 10 gün sonra New York'a taşınması, hikâyenin seyrini tamamen değiştirdi.
TELEFONUNU VE TÜRK HATTINI BIRAKIP NEW YORK'A GİTTİ
Soydan, New York'a giderken Türkiye'de kullandığı telefonunu ve Türk telefon hattını geride bıraktığını anlattı. Taşınmasının ardından hayatına Amerika'da devam eden ünlü model, Bitcoin yatırımını da zaman içerisinde tamamen unuttu.
Soydan'ın anlattığına göre hesabına yıllarca giriş yapılmadı. Yatırım yaptığını yeniden hatırlaması ise tam 4 yıl sonra gerçekleşti.
YEMEK MASASINDAKİ SOHBETLE HATIRLADI
Aradan geçen yılların ardından katıldığı bir yemekte sohbet sırasında Bitcoin konusu açıldı. Konuşmaları dinlerken yıllar önce yaptığı yatırım aklına gelen Soydan, hesabına yeniden ulaşmaya çalıştı.
Ancak karşısına önemli bir engel çıktı. Hesaba erişmek için gereken doğrulama şifresi, yıllar önce Türkiye'de bıraktığı telefon hattına gönderiliyordu.
HESABI AÇMAK İÇİN GÜNLERCE UĞRAŞTILAR
Soydan, eski hesabına ulaşabilmek için yaklaşık 3-4 gün boyunca uğraştıklarını söyledi. Gerekli işlemlerin ardından yıllardır dokunmadığı Bitcoin hesabına yeniden erişmeyi başardı.
Dört yıl boyunca unuttuğu yatırımının geldiği noktayı gördüğü anı da anlatan Soydan, kız kardeşinin verdiği tepkiyi paylaştı.
KIZ KARDEŞİNDEN İLK TEPKİ: "ABLA, ZENGİN OLDUK"
Hesabın açılmasının ardından ekrandaki tabloyu gören kız kardeşinin büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Soydan, o anı “Kız kardeşim, ‘Abla, zengin olduk’ dedi” sözleriyle anlattı.
Soydan, açıklamasında 2012 yılında Bitcoin'e ne kadar para yatırdığını ya da dört yıl sonra hesabında ne kadarlık bir tutarla karşılaştığını belirtmedi.