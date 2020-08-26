Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Batı Akdeniz'de 6 millik olan kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Doğu Akdeniz'de 3 ülke ile tatbikata başlayacak olan Yunanistan'dan son dakika açıklaması geldi. Başbakan Miçotakis bugün mecliste yaptığı açıklamalarda, Batı Akdeniz'deki kıta sahanlarını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için yasa tasarısı hazırlandığını açıkladı. Mısır ve İtalya ile ayrı ayrı imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarının görüşüldüğü parlamentoya seslenen Başbakan Kyriakos Miçotakis, İtalya ile paylaştıkları İyon Denizi'nde karasularını genişletmeye yönelik yasa tasarısını kısa süre içinde sunacaklarını söyledi.

"12 MİLE ÇIKARIYORUZ"

"Türkiye tahrik ediyor, bunlar sonlandırılırsa diyalog devam eder" diyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis,"Yunanistan'ın batı sınırındaki karasularını 6 milden 12 mile genişletmeyi planlıyoruz. Pasif politika anlayışımızı artık terk ediyoruz!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan Parlamentosunda Mısır ve İtalya ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları için yapılacak oylamanın yarına ertelendiği bildirildi.

60'AR VEKİLDEN OLUŞAN GRUPLAR HALİNDE OYLAMA YAPILACAK

Parlamentodan yapılan açıklamada, iki ülkeyle imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

TÜRKİYE'DEN "YOK HÜKMÜNDEDİR" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu. Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.

İKTİDAR SALT ÇOĞUNLUĞA SAHİP

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanması bekleniyor ancak salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla bu anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.