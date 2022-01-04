Yunan Bakan Dendias'ın küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan jet yanıt: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır." sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dendias'ın bu hezeyanları, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez." denildi.
Yunanistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal ile gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, haddi aşan suçlamalarda bulunan Dendias, "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır." dedi.
Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı, Yunan Bakan Dendias'ın sözleri çok sert tepki gösterdi. Açıklamada, Yunanistan'ın algı çalışmasından bahsedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;
"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın neredeyse her gün yaptığı Türkiye karşıtı beyanlar, barış ve istikrara hizmet etmeyen, gerçeklikten kopuk ve popülist iddialardır. Bu kışkırtıcı söylem ne iyi komşuluk ilişkileriyle ne de Yunanistan ile yeniden başlattığımız İstişari Görüşmelerin ruhuyla bağdaşmaktadır.
Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve ilişkilerini geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez.
Yunanistan bir yandan ülkemize karşı gerçeklikten kopuk bu şekilde iddialar ileri sürerken diğer yandan hem Ege'de hem de Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını ve gerginliği artırıcı eylemlerini devam ettirmektedir.
Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır.
Yunanistan'ı bir kez daha popülist saiklerle kışkırtıcı söylem ve faaliyetler yürütmek yerine, sağduyu ve aklıselime dönmeye ve uluslararası hukuka ve uluslararası antlaşmalara saygı göstermeye davet ediyoruz."
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