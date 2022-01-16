Yunan basını: Yunanistan, kara sularındaki 12 mil tezinden vazgeçmedi

Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil tezinden vazgeçmediği bildirildi.

Yunan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılarak verilen haberlerde, " Yunanistan'ın temel duruşu, Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin (UNCLOS) öngördüğü gibi, ülkenin kara sularını 12 mile genişletme hakkının vazgeçilmez olduğudur." ifadesine yer verildi.

Haberlerde, Yunanistan Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis'in bir radyo kanalına verdiği röportajdaki sözlerinin kişisel fikri olduğunu belirten kaynaklar, Rozakis'in Dışişleri Bakanlığı Bilim Konseyindeki görevinin de 2020'de sona erdiğine dikkati çekti.

Rozakis, istişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaparak, kara sularını 10 mille sınırlandırmayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu ileri sürmüştü.