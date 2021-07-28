(YTÜ) Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik bölümleri puanları!
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(YTÜ) Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik bölümleri puanları!

(YTÜ) Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Yıldız Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Yıldız Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YTÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY4040325,55959415,2369611295,56979295,56979
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY6060349,44509409,4255122311,14330334,93139
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY6060439,08845456,1392422417,05842428,63160
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL6060442,39224466,1518122415,57471435,13226
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060400,91959436,6390622373,25811388,03534
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7070393,40618438,5505222356,22711364,63970
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060377,92215423,2479922313,04794372,97044
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ5050372,09299409,3181722322,08062331,82692
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060403,72496454,5907322388,58196398,24605
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY100100507,61745525,3962133500,31267505,65918
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)SAY7070428,84603481,6286522386,03534415,53455
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik MühendisliğiSAY130130458,58987492,8289344402,43395435,43863
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY110110484,66170503,0538333458,26189478,63785
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY22425,73286432,03605------------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSAY7070465,43571479,4772022420,78542436,61068
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY10------------------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)SAY5050472,97816488,8115322460,92015469,42639
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FizikSAY8082307,41515490,5206820------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve TercümanlıkDİL5052385,84457453,8044220------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistikSAY8080341,01390412,9288622258,70341279,72123
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY110110353,48273420,4469533291,01295333,14954
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)SAY5050396,57580440,3329522345,89173361,58058
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY8080405,47228524,8360122297,42977346,40039
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY8080436,63760473,0463122412,40225419,58986
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ7072359,87395394,9334120------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiSAY8080449,78912465,9995522379,83174391,48697
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiSAY7070409,08040465,8500622349,73950363,17692
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA100100351,83250408,5588833271,30444283,79456
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)EA5050394,85670458,8725422297,50672308,19645
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA9092359,43272393,6120331279,03988279,03988
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)EA5050390,84783410,7162422335,35801363,93947
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA8080355,03324387,0523722266,79325269,42728
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY7070368,15455416,5116322287,80059293,97286
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Harita MühendisliğiSAY100102355,28334406,4781731290,28422290,28422
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY130130414,46986443,1638444296,33119362,96193
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)SAY6060434,47972460,6257122337,19383345,57896
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/BiyomühendislikSAY7070407,05321450,7733922371,47888399,47871
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce)SAY6060421,23457446,3459822419,99447420,03511
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY7070395,29690440,2809222342,27982365,62627
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya MühendisliğiSAY8080445,83283475,2478422366,26767394,81847
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)SAY7070456,50156474,8268022397,88800440,30703
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik MühendisliğiSAY100100459,98770481,7031133429,16386444,98140
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY10------------------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği (İngilizce)SAY7070469,19954490,2432522449,82158453,96512
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY100100431,17168458,8031633379,59002393,59933
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY5050454,03976470,4765622405,40681407,63495
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY8080485,38720495,5844922461,89295463,48315
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY5050495,89589508,8902922477,53322480,19646
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY210210470,55637500,0662666433,12296464,17299
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY6060469,43049492,3632222444,76802451,40175
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)SAY5050480,96518501,1547222456,55820465,90568
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA3031298,87106372,4482110------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY140140449,64316472,0063444409,53557424,67901
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)SAY8080461,12003478,6104122422,37398448,46130
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY8081331,88109370,5777321286,25605286,25605
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Fotoğraf ve VideoSÖZ4041362,38016417,3643710------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/İletişim ve TasarımıSÖZ6062393,98324431,6504720------
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat ve Kültür YönetimiSÖZ6061341,06289407,4784321221,07843221,07843
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce)SAY5050434,03976463,1890822353,89357376,39279

YTÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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(YTÜ) Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik bölümleri puanları! - Haberler
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