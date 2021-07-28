(YTÜ) Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Yıldız Teknik puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Yıldız Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Yıldız Teknik taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
YTÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Yıldız Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|40
|40
|325,55959
|415,23696
|1
|1
|295,56979
|295,56979
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|349,44509
|409,42551
|2
|2
|311,14330
|334,93139
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|439,08845
|456,13924
|2
|2
|417,05842
|428,63160
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60
|60
|442,39224
|466,15181
|2
|2
|415,57471
|435,13226
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|400,91959
|436,63906
|2
|2
|373,25811
|388,03534
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|393,40618
|438,55052
|2
|2
|356,22711
|364,63970
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|377,92215
|423,24799
|2
|2
|313,04794
|372,97044
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|50
|372,09299
|409,31817
|2
|2
|322,08062
|331,82692
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|403,72496
|454,59073
|2
|2
|388,58196
|398,24605
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|100
|100
|507,61745
|525,39621
|3
|3
|500,31267
|505,65918
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|428,84603
|481,62865
|2
|2
|386,03534
|415,53455
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektrik Mühendisliği
|SAY
|130
|130
|458,58987
|492,82893
|4
|4
|402,43395
|435,43863
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|110
|110
|484,66170
|503,05383
|3
|3
|458,26189
|478,63785
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|2
|425,73286
|432,03605
|---
|---
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|465,43571
|479,47720
|2
|2
|420,78542
|436,61068
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|472,97816
|488,81153
|2
|2
|460,92015
|469,42639
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik
|SAY
|80
|82
|307,41515
|490,52068
|2
|0
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50
|52
|385,84457
|453,80442
|2
|0
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik
|SAY
|80
|80
|341,01390
|412,92886
|2
|2
|258,70341
|279,72123
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|110
|110
|353,48273
|420,44695
|3
|3
|291,01295
|333,14954
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|396,57580
|440,33295
|2
|2
|345,89173
|361,58058
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|80
|80
|405,47228
|524,83601
|2
|2
|297,42977
|346,40039
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|80
|80
|436,63760
|473,04631
|2
|2
|412,40225
|419,58986
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|72
|359,87395
|394,93341
|2
|0
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|449,78912
|465,99955
|2
|2
|379,83174
|391,48697
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|409,08040
|465,85006
|2
|2
|349,73950
|363,17692
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|100
|100
|351,83250
|408,55888
|3
|3
|271,30444
|283,79456
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)
|EA
|50
|50
|394,85670
|458,87254
|2
|2
|297,50672
|308,19645
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|90
|92
|359,43272
|393,61203
|3
|1
|279,03988
|279,03988
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)
|EA
|50
|50
|390,84783
|410,71624
|2
|2
|335,35801
|363,93947
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|80
|355,03324
|387,05237
|2
|2
|266,79325
|269,42728
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|368,15455
|416,51163
|2
|2
|287,80059
|293,97286
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/Harita Mühendisliği
|SAY
|100
|102
|355,28334
|406,47817
|3
|1
|290,28422
|290,28422
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|130
|130
|414,46986
|443,16384
|4
|4
|296,33119
|362,96193
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İnşaat Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|434,47972
|460,62571
|2
|2
|337,19383
|345,57896
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik
|SAY
|70
|70
|407,05321
|450,77339
|2
|2
|371,47888
|399,47871
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|421,23457
|446,34598
|2
|2
|419,99447
|420,03511
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|395,29690
|440,28092
|2
|2
|342,27982
|365,62627
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|445,83283
|475,24784
|2
|2
|366,26767
|394,81847
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|456,50156
|474,82680
|2
|2
|397,88800
|440,30703
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği
|SAY
|100
|100
|459,98770
|481,70311
|3
|3
|429,16386
|444,98140
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Matematik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|469,19954
|490,24325
|2
|2
|449,82158
|453,96512
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|100
|100
|431,17168
|458,80316
|3
|3
|379,59002
|393,59933
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Kimya-Metalurji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|454,03976
|470,47656
|2
|2
|405,40681
|407,63495
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|485,38720
|495,58449
|2
|2
|461,89295
|463,48315
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|495,89589
|508,89029
|2
|2
|477,53322
|480,19646
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|210
|210
|470,55637
|500,06626
|6
|6
|433,12296
|464,17299
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|469,43049
|492,36322
|2
|2
|444,76802
|451,40175
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Makine Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|480,96518
|501,15472
|2
|2
|456,55820
|465,90568
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|EA
|30
|31
|298,87106
|372,44821
|1
|0
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|140
|140
|449,64316
|472,00634
|4
|4
|409,53557
|424,67901
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce)
|SAY
|80
|80
|461,12003
|478,61041
|2
|2
|422,37398
|448,46130
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|80
|81
|331,88109
|370,57773
|2
|1
|286,25605
|286,25605
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Fotoğraf ve Video
|SÖZ
|40
|41
|362,38016
|417,36437
|1
|0
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/İletişim ve Tasarımı
|SÖZ
|60
|62
|393,98324
|431,65047
|2
|0
|---
|---
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Sanat ve Kültür Yönetimi
|SÖZ
|60
|61
|341,06289
|407,47843
|2
|1
|221,07843
|221,07843
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|434,03976
|463,18908
|2
|2
|353,89357
|376,39279