YTB Başkanı Eren, "Türkiye Bursları"nın, dünyanın en seçkin burs programlarından olduğunu söyledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları'nın dünyanın en seçkin burs programlarından olduğunu belirterek, "Türkiye Bursları, dünyanın en fazla sayıda ülkesinden başvuru alan burs programı." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları'nın dünyanın en seçkin burs programlarından olduğunu belirterek, "Türkiye Bursları, dünyanın en fazla sayıda ülkesinden başvuru alan burs programı." dedi.

Eren, Türkiye Bursları programı kapsamında 2020'de burs alan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkçe öğrenimini çevrim içi tamamlayıp Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Burslusu öğrencilerden Ankara'da ve Kırıkkale'de Türkçe öğrenimlerine devam eden 233 öğrenciye "Türkiye Bursları Hoş Geldiniz Programı"nda hitap eden Eren, öğrencileri, YTB'nin 2020'de Türkiye Bursları için aldığı 170 bin başvurunun içinden elemeleri başarıyla geçerek burs almaya hak kazandıkları için tebrik etti.

Eren, "Normal şartlarda 2020'nin Eylül ayında sizleri Türkiye'ye getirmemiz ve bu programı o zaman yapmamız gerekiyordu fakat pandemiden ötürü sizleri Türkiye'ye getiremedik. Ama ne yaptık, yaklaşık 8 ay boyunca sizlere online Türkçe eğitim alma imkanı getirdik." diye konuştu.

Programda 55 ülkeden uluslararası öğrencinin bulunduğuna dikkati çeken Eren, her kıtadan öğrencinin çevrim içi verilen dersleri takip ederek Türkçe seviyelerini belli bir düzeye getirmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin 2 ay boyunca da hızlandırılmış Türkçe kursu alacaklarını söyleyen Eren, "Size, 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyoruz. Türkiye Bursları dünyanın en seçkin burs programlarından biri. Birçok ülkenin burs programı var. Türkiye Bursları, dünyanın en fazla sayıda ülkesinden başvuru alan bir burs programı." ifadelerini kullandı.

"Hedefinizin peşinden sonuna kadar gidin"

Eren, Türkiye gibi Anadolu'nun üzerinde kurulmuş, çok derin bir medeniyete, tarihe sahip bir ülkede eğitim alacakları için öğrencilerin şanslı olduğunu belirterek, onlara Türkçelerini geliştirmeleri, akademik not ortalamalarını yüksek tutmaları, olabildiğince farklı ülkelerden arkadaş edinmeleri ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarına katılmaları tavsiyelerinde bulundu.

Öğrencilere Türkiye'yi gezerek tanımalarını da tavsiye eden Eren, "Amacınız neyse, neye inanıyorsanız, hedefiniz neyse peşinden sonuna kadar gidin. Başarılı olursanız hem üniversitede hem üniversite dışında imkanlar sizin ayağınıza gelecek." dedi.

Eren, "Bu burslar, Türkiye'nin bir armağanı, hediyesi. Bizim bunların karşısında sizden 'şunu şunu yapacaksınız' diye bir beklentimiz yok. Ama birkaç tane beklentimiz var. Birincisi, başarılı olmanızı, iyi insan olmanızı, kendi ülkenize ve tabii ki Türkiye'ye faydalı olmanızı sizlerden bekliyoruz, talep ediyoruz." diye konuştu.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, göç krizinin dünya genelinde süreceğinin öngörüldüğünü anlatan Eren, dünyanın iyi insanlara ihtiyacı bulunduğunu, ülkelerin adil, şeffaf şekilde eşitlikçi bir düzende yönetilmeye hakkı olduğunu vurguladı. Türkiye Bursları'nın amacının da dünyayı daha iyi hale getirmek olduğunu anlatan Eren, "Bu sene Türkiye Bursları'nın elçileri sizlersiniz." dedi.

Eren, sözlerini uluslararası öğrencilere Kovid-19 aşısı olmalarını tavsiye ederek sonlandırdı.

Program, öğrenciler için düzenlenen uyum semineri ve Ankara gezisiyle devam etti.

Türkiye Bursları 2020 programı

Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de yükseköğrenime hak kazanan öğrencilerden Türkçe yeterliliği olmayanlara üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde bir yıl boyunca Türkçe hazırlık eğitimi veriliyor.

2020'de burs alan ve Türkçe yeterliliği olmayan öğrenciler yerleştirildikleri Türkçe eğitim merkezlerinde Türkçe hazırlık eğitimlerine uzaktan devam etti. Türkçe hazırlık programı kapsamında 56 Türkçe öğretim merkezinde 1171 uluslararası öğrenciye online Türkçe ders verildi.

Uzaktan Türkçe öğrenimlerine devam eden öğrencilerin akademik öğrenimlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ilgili öğrenciler üniversitelerinin bulunduğu illere getirildi ve Türkçe öğretim merkezlerinde yüz yüze Türkçe hazırlık eğitimi verilmeye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu