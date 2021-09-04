YTB Başkanı Eren: "Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak"
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YTB Başkanı Eren: "Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak"

YTB Başkanı Eren: 'Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "YTB olarak amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "YTB olarak amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak. Eğitim kültür faaliyetlerine ağırlık vermek. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin geliştirilmesi için çaba sarf etmek" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da sürdürdüğü temaslar çerçevesinde TRT Deutsch ofisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Eren, burada yaptığı açıklamada, YTB'nin bir diaspora kurumu olduğuna dikkat çekti.

Almanya'daki Türklerin gelen ilk nesille beraber sosyalleşmelerini kurdukları dernekler çevresinde gerçekleştirdiğini belirten Eren, 1960'lı yıllarda bayram namazı kılmak için organize olabildiklerini söylen Eren, "YTB olarak amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak. Eğitim kültür faaliyetlerine ağırlık vermek. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin geliştirilmesi için çaba sarf etmek" diye konuştu.

Farkındalık, aktif katılım ve talep

Almanya'da yaklaşan seçimleri de hatırlatarak YTB Başkanı Eren, "Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin siyasal katılımları önemli. Toplumumuzun yaşadıkları ülkelerde siyasal katılımları yüzde 20-25'i geçmiyor. Yerel meclislerden federal seçimlere kadar tüm o süreçlerde Türk toplumunun seçim farkındalığına sahip olmasını arzuluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'da yaşayan Türklerin Türkçe eğitim konusunda talepkar olması gerektiğinin belirten Eren, "Almanya'da 6 ile 20 yaş arasında 800 bin genç var. Türkçe eğitim konusunda taleplerin daha yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor" dedi.

Almanya'ya göçün 60.yılı

YTB Başkanı Eren, bu yıl Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı olduğunu dile getirerek, bu vesileyle çok sayıda etkinlik yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

60. yıl kapsamında Türk Alman Üniversitesi'yle sempozyum düzenleyeceklerini aktaran Eren, "Pandemi nedeniyle 60. yılı es geçmeyeceğiz. Sirkeci'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir etkinlik düzenleme planımız var. Almanya'da başarı göstermiş insanların hayat hikayelerini YouTube'da izleyenlerin beğenisine sunacağız. Kitap çalışmamız var. Berlin Büyükelçiliğimizle beraber burada bir etkinlik düzenlemek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde kültürel faaliyetlerin icra edilebileceği konferans salonlarının olduğu Türkevlerinin bulunması gerektiğini söyleyen Eren, "Türkevi Projesi'ne inanıyorum. Vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde herkesin gelebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği bir Türkevi olmasını isteriz" şeklinde konuştu.

"Memleket Yolu" mobil uygulaması

Eren, YTB olarak hazırladıkları Avrupalı Türkler için "Memleket Yolu" adlı yol yardımı ve ülke bilgilendirme uygulamasının da indirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu uygulama, çok güzel ve başarılı bir uygulama. Türkiye'ye geliş gidişlerde bu uygulama üzerinden iletişim de kurulabiliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YTB Başkanı Eren: 'Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak'
YTB Başkanı Eren: 'Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak'
YTB Başkanı Eren: 'Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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YTB Başkanı Eren: "Amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak" - Haberler
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