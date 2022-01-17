YouTuberlar ne kadar kazanıyor? sorusu her zaman merak edilmiştir. YouTube'da 2021'in en çok kazanan içerik üreticileri açıklandı. Geçtiğimiz yılda toplam kazançları 300 milyon dolar olan YouTuber'ların en küçüğü 7 yaşında. Peki, YouTuberlar ne kadar kazanıyor? YouTuberların aylık kazancı nedir? YouTuberlar ayda ne kadar kazanıyor? İşte YouTuberların gelirleri!

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un YouTube'dan en çok kazananları sıraladığı listesindeki ilk 10 YouTuber, 2021'de platformdan toplam 300 milyon dolar gelir elde etti. YouTuberlar ne kadar kazanıyor? İşte Youtuberların gelirleri haberimizde...

YOUTUBERLAR NE KADAR KAZANIYOR?

Preston Arsement, birkaç kanalı birden yönetmesine rağmen, topluluğunu büyük ölçüde Minecraft odaklı videolar sayesinde büyüttü. Bu listede düzenli olarak yer alan oyuncu, 2021'de tahmini 16 milyon dolar kazandı. Bu, altıncı sırada yer aldığı önceki yıla göre biraz daha düşük bir sayıydı.

Preston Arsement

Tartışmalı boksör ve vlogger Logan Paul, 2017'de ilk 10'da sonuncu sıradaydı. 2021'de 18 milyon dolar kazandı.

Logan Paul

Komedi şakacıları Dude Perfect, 2020'de listede üçüncü sıradaydı. Geçen yıl 20 milyon dolar kazandılar.

Dude Perfect

Dünyanın en ünlü oyuncak eleştirmeni Ryan Kaji listenin zirvesinden yedinci sıraya geriledi. 2021'de oyuncak incelemeleri, eğitici videolar ve aile vlog'larından oluşan karışımı 27 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu.

Ryan Kaji

Listenin şaşırtıcı üyelerinden biriyse 7 yaşındaki Nastya. Yedi yaşındaki Rus içerik üreticisinin YouTube'da yaklaşık 90 milyon abonesi var. Nastya, oyuncak kutularını açarak başladı ancak şimdi vlog'ları ve müzik videolarının popülaritesi artıyor. Kazancı 2021'de 28 milyon dolara yükseldi.

Nastya

Listeye yeni bir giriş yapan Unspeakable, Minecraft oyunlarını on yıldır YouTube'a yüklüyor. Arka kataloğunun haklarını geçen yıl Spotter şirketine sattı ve bu da 28.5 milyon dolarlık kazancına katkıda bulundu.

Unspeakable

YouTube'un en çok kazananlar listesinin değişmeyen ismi olan geek sohbet programı Good Mythical Morning'in sunucuları 2021'de 30 milyon dolar kazandı.

Good Mythical Morning sunucuları

Bir başka düzenli oyun içerikleri üreticisi Markiplier, ticari zekasını başarılı bir ürün markası yaratmak için kullandı ve geçen yıl 38 milyon dolar kazandı.

Markiplier

Jake Paul, boks alanına girerek kendini tekrar ilk 10'da buldu. Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) yıldızlarına karşı yüksek profilli dövüşleri, 2021'de 45 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu. 2022 için yeni boks maçları planlarını halihazırda yapmış olan Paul'un gelecek yılki listede YouTube'un seçkinleri arasındaki yerini koruduğunu görmek sürpriz olmaz.

Jake Paul

Listenin zirvesinde MrBeast var. YouTube'un en çok kazananı, kitlesini memnun etmek için gösteriler ve şakalar yapan bir içerik üreticisi. Geçen yıl, kanalında Netflix'in popüler Squid Game dizisinin unsurlarını yeniden kurguladı, 80 bin kişilik bir stadyumda saklambaç oynadı ve yeraltına gömüldü. MrBeast burger restoranları zincirinin yanı sıra, 10 milyar görüntülemeye ulaşan içerikleriyle Jimmy Donaldson, 2021'de gelirini neredeyse ikiye katladı. Donaldson, geçen yıl bu listede ikinci sıradaydı. Kaynak: BBC

MrBeast

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