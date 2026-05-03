40 yaşındaki Edin Dzeko başarılara doymuyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, 40 yaşında olmasına rağmen Schalke 04 formasıyla Bundesliga'ya yükselme başarısında takımına büyük katkı sağladı. Kariyerindeki ikinci baharını yaşayan Dzeko, 9 maçta 6 gol ve 3 asistle takımına destek verdi. Bosna Hersekli golcü, ayrıca ülkesini 2026 FIFA Dünya Kupası'na taşıyan isimlerin de başında yer aldı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, ilerleyen yaşına rağmen futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 

DZEKO'DAN BİR ŞAMPİYONLUK DAHA

Kariyerine ocak ayından bu yana Alman ekibi Schalke 04’te devam eden 40 yaşındaki tecrübeli golcü, takımının yeniden Bundesliga’ya yükselmesinde kilit rol oynayarak bir başarıya daha imza attı.

9 MAÇTA 9 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılarak önce Fiorentina’ya, ardından Schalke’ye transfer olan Bosna Hersekli forvet, Almanya’da adeta ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon Schalke formasıyla sadece 9 maçta (556 dakika) süre almasına rağmen 6 gol ve 3 asistlik performansıyla toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

ÜLKESİNİ DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

Dzeko’nun bu sezonki tek başarısı kulüp düzeyiyle sınırlı kalmadı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde İtalya’yı penaltılarla saf dışı bırakan Bosna Hersek kadrosunda yer alan tecrübeli isim, ülkesini 2014’ten sonra ikinci kez Dünya Kupası’na götüren isimlerin başında yer aldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı-lacivertli formayla geçirdiği iki tam sezonda taraftarın sevgilisi olan Dzeko, Fenerbahçe ile çıktığı 99 resmi maçta 46 gol ve 18 asistlik muazzam bir istatistik yakalamıştı. 40 yaşında olmasına rağmen fiziksel kalitesi ve gol yollarındaki etkinliğiyle "yok artık" dedirten Edin Dzeko, önümüzdeki sezon Bundesliga’nın devlerine karşı ter dökmeye hazırlanıyor.

