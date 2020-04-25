İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
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Karacahisar, Hüseyin Ay, İstanbul, Bozkır, Güncel, Haber

İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor

İstanbul'da yapamayıp Konya'daki köyüne dönen çoban, buradaki yaşamını yansıttığı 110 bin takipçili YouTube kanalı sayesinde büyük ilgi görüyor. YouTuber çoban olarak anılan genç, başarısını senaryosuz doğal içerikler üretmesine bağlıyor.

25.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:46
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan Hüseyin Ay (30), aynı zamanda YouTube'da 110 bin takipçisi bulunan bir hesabın sahibi. Yıllar önce İstanbul'a gidip orada yapamayınca köyüne dönen YouTuber çoban, şimdilerde köy hayatını, doğayı, keçilerini ve köyünü farklı videolarda takipçileriyle buluşturuyor.

İSTANBUL'DA YAPAMAYINCA KÖYÜNE DÖNDÜ

Köyde çobanlık yaparken iş bulmak için İstanbul'a giden Ay, 10 yıl kaldıktan sonra 2 yıl önce tekrar köyüne döndüğünü belirtti. Genç adam o günleri, "10 yıl İstanbul'da ikamet ettim. Köyde 'evlenemezsin, bu işi yaparsan bekar kalırsın, kız bulamazsın' dedikleri için İstanbul'a gurbete gitmek zorunda kaldım. 10 yıl gurbette geçti ömrümüz. Orada zorluklar çektik. Olmayınca da sılamıza, köyümüze, babamın devam ettiği hayvancılığa geri dönüş yaptık. Şu an 2 yıldır babamla birlikte hayvancılık yapıyoruz" sözleriyle anlattı.

YOUTUBE'DA 110 BİN TAKİPÇİSİ VAR

İstanbul'da İçerde ve Çukur dizilerinde figüranlık yaptığını belirten Ay, YouTube'a video çekmeye başladığı süreci şöyle anlattı: ''Benim YouTube içerik üretme gibi bir hayalim vardı. Kendi işimizden, çobanlıktan, köy hayatından 1 yıldır videolar atmaya başladım. İlk sıralar kitlelere ulaşmak zor oldu. Sonra yaklaşık 3 ay önce ilerleme kaydettik şu an 110 bine yakın takipçimiz var. Onlara köy hayatını, hayvancılığı, doğayı, yaşadığımız ne varsa onlara aktarmaya çalışıyorum. Tabi insanlar, beni sevdi, doğallığımızı ve gerçekliğimizi sevdi.''

''SENARYOSUZ İÇERİK ÜRETİYORUM''

Gelen yorumlardan memnun olduğunu söyleyen Ay, ''Birlikte günlük 15-20 dakika zaman geçiriyoruz. Onlar da biraz huzur buluyorlar. Yurt içinden ve yurt dışındaki takipçilerim de güzel yorum yapıyor. Biz de keyif alıyoruz bu işi yapmaktan. Hem çobanlık yapıyorum hem de YouTube içerik üretiyorum. Her şeyimiz gerçek ve doğal. Senaryosuz, projesiz içerikler üretiyorum. Belki bu işi, bu hayatı, keçi nasıl doğum yapar, keçi nasıl otlar, keçi en çok neyi sever, hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlara da eğitici ve öğretici videolar olmuş oluyor. Daha büyük ve güzel kitlelere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor

Kaynak: DHA

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