Youtube MP4 dönüştürücü siteler ve MP4 dönüştürücü programlar nelerdir? Youtube dönüştürücü mp4 , Youtube converter mp4 ve mp4 dönüştürücü youtube internet keyfinize pratiklik kazandırıyor. Youtube üzerinden izlediğiniz videoları farklı platformlarda kullanabilmeniz için size araçlar sunan Youtube downloader mp4, youtube mp4 indiricisi, youtube mp4 müzik indir ile videoları ses formatına dönüştürün.

Youtube mp4 video dönüştürücü siteler çok popüler hale geldi. Çünkü artık tüm videolar youtube'a yükleniyor ve insanlar internet olmadan da izlemek için 1 seferlik de olsa buradan video dönüştürmek ve indirmek istiyorlar.

Sosyal medyanın hayatımızın parçası haline gelmesiyle Youtube to mp4 converter, Youtube mp4 dönüştürücü orijinal, Youtube mp3 dönüştürücü eklenti, Youtube mp4 video dönüştürücü ve Youtube mp4 video dönüştürücüsü gibi yöntemler bir ihtiyaç haline geldi. Youtube mp3 dönüştürücü en iyi yöntem, Youtube mp3 dönüştürücü en iyisi ve Youtube mp3 mp4 dönüştürücü uygulamaları ile Youtube videolarını farklı platformlarda özgürce kullanabilirsiniz. İşte Youtube MP4 dönüştürücü programlar…

YOUTUBE NEDİR? VİDEO NASIL İZLENİR?

YouTube, video barındırma web sitesidir. Güncel Alexa sıralaması 2. sıradadır. Yani dünyadaki tüm siteler bazında en iyi 2. sitedir. 1. site Google'dır. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

YouTube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da YouTube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayınlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilirken onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilirler. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir.

Youtube'da video izlemek için öncelikle siteye giriş yapın. Ardından üst arama kutusuna ne izlemek istiyorsanız onun ismini yazın. Sonrasında enter tuşuna basın. Ardından ilgili videolar listelenecektir. Buradan istediklerinizi izleyebilir ve videolar arası geçiş yapabilirsiniz. Aynı zaman bilgisayarınıza video yüklemek isterseniz de konumuzda anlatacağımız youtube dönüştürme nasıl yapılıra bakarak öğrenebilirsiniz.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRME NE İŞE YARIYOR?

Youtube günümüzde en çok kullanılan video izleme sitelerinden birisidir. İzlediğiniz videoyu beğenebilir ve onu bilgisayarınıza indirmek isteyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda ücretsiz Youtube mp3 ve mp4 video dönüştürücü sitelerini kullanmanız gerekiyor.Videonun linkini aşağıda paylaşacağımız sitelere ekleyerek Youtube'daki videonun aynısını istediğiniz kalitede bilgisayara yükleyebilirsiniz. Konumuzda paylaşacağımız siteler tamamen ücretsizdir.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRME NASIL YAPILIR?

Öncelikle aşağıda paylaştığımız Youtube mp4 dönüştürücü web sitelerine giriş yapıyoruz. Ardından indirmek istediğimiz videonun linkini web sitede çıkan boşluk alanına yapıştırıyoruz. Sonrasında ne kalitede indirmek istiyorsanız onu seçin ardından indirme butonuna basın. Böylelikle dilediğiniz videoyu bilgisayar indirmiş olursunuz.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİTELER NELERDİR?

Youtube mp4 dönüştürücü birçok site bulunmaktadır. Fakat bazı siteler vardır ki çok kolay ve hızlı bir şekilde mp4 dönüştürme yapabiliyoruz. İşte şimdi sizlere bu siteleri tanıtacağız. Hemen anlatıma geçelim.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1. SİTE : CONVERT2MP3.NET

Convert2MP3.net ücretsiz şekilde Youtube MP4 dönüştürücü hizmeti verir. URL entegre ederek gerekli işlemleri sağlayabilir, videolarınızı işleyebilirsiniz. dört saat sunucu üzerinde kaydetme, MP4, AVI, WMV, 3GP formatlarını destekleme, kolay kullanım ve hızlı mp4 dönüştürücü özellikleri vardır.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 2. SİTE : CLIPCONVERTER.COM

Videoları istediğiniz formata dönüştürme imkanı sağlayan clipconverter.com çevrimiçi ücretsiz bir Youtube MP4 dönüştürücü uygulamasıdır. Bu uygulamanın Dönüştürülen videolar kalite tutma, çözünürlük seçimi, toplu işleme, birkaç dönüşüm çıktı biçimleri, video kalitesini seçimi, Youtube video kaydı ve yüksek dönüşüm hızı gibi özellikleri vardır.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 3. SİTE : FREEFILECONVERT.COM

Bu uygulamayı kullanmak için yapmanız gereken tek şey video URL adresini entegre etmek ve istenen işlemi seçmektir. Oldukça pratik olan bu Youtube MP4 dönüştürücü, süper hızlı olma, MP4, WAV, FLV, WMA, vb. gibi çok sayıda format destekleme ve Youtube mp4 video dönüştürme gibi özelliklere sahiptir.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 4. SİTE : KEEPVİD.COM

Youtube MP4 dönüştürücü alternatifleri içinde sadece URL entegre edilmesi ile kullanım özelliği sunması ve çok pratik olmasıyla öne çıkan Keepvid, ücretsiz ve pratik bir uygulamadır. Bu Youtube MP4 dönüştürücü uygulamasının internet üzerinden arama, video indirme, yüksek hızlı YouTube MP4 video dönüştürme ve birçok video formatlarını destekleme gibi özellikleri vardır.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 5. SİTE : VİDEO.ONLİNE-CONVERT.COM

Video.online-convert.com PC'den video yükleyerek ve da URL entegre ederek videolar üzerinde işlem yapma imkanı sunar.FLV, 3GP, MP4 ve diğer birçok formatı destekleyen bu Youtube MP4 dönüştürücü uygulamasının, ALTER video boyutu, ses kalitesi ve video kalitesi, video düzenleme, dosyaları birleşme özelliği, videonun parlaklığını ve karşıtlığını ayarlama, HD desteği ve kare hızını değiştirme gibi özelliği vardır.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 6. SİTE : YTCONV.NET

Ytconv.net MP3, MP4, 3GP veya AVI gibi destekleyen, online Youtube MP4 dönüştürücü uygulamasının toplu yükleme ve toplu dönüştürme, mp4, flv ve daha birçok formatı destekleme, Youtube indirilen videolar akıllıca adlandırma, kolay ara yüz kullanımı gibi özelikleri vardır.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 7. SİTE : CELLSEA.COM

Cellsea.com Youtube MP4 dönüştürücü alternatifleri içinde pratik kullanımı, ücretsiz oluşu ve çeşitli video düzenleme özellikleri barındırması ile öne çıkmaktadır. Bu Youtube MP4 dönüştürücü, farklı kaynaklardan video dönüştürme destekleme, geniş format seçimi, pratik kullanım, video kırpma ve farklı efektif özelliklere sahiptir.

YOUTUBE MP4 DÖNÜŞTÜRÜCÜ PROGRAMLAR LİSTESİ

Youtube mp4 dönüştürmek için web sitelere alternatif olarak programlar da mevcuttur. Bazı programlar sayesinde hiç web sitesine giriş yapmadan Youtube'daki videoları bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca youtube sesi şarkı olarak da indirme imkanı mevcuttur. Şimdi en popüler Youtube mp4 dönüştürücü eklentileri ve programlarını paylaşalım.

Onlinevideoconverter

Zamzar

YouTube Downloader

Freemake Video Converter 4.1.7

aTube Catcher

MP4 Video Converter v5.0.1

Mac X Video Converter

Tubazy.com

Clipconverter.cc

10convert.com

flvto.biz/tr

mp4donustucu.com

Onlinevideoconverter.com

Savefrom.net

Tubidycep

Videoconvert.com

Videoindirme.net

VidztoMP4

Youtubevideoindir.mobi

Youtubevideoindir.org

Sizlerin de bildiği güzel ve farklı siteler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Teşekkürler.

YOUTUBE ŞİRKET GEÇMİŞİ/ ŞİRKET TARİHİ/ ŞİRKET BİLGİLERİ

Youtube kuruluş tarihi : 15 Şubat 2005

Youtube kaç yaşında : 15 yaşında

Youtube Merkezi neresi : Kaliforniya (Amerika Birleşik Devletleri)

Youtube kurucuları kimlerdir : Steve Chen , Chad Hurley , Jawed Karim

Youtube sahibi kimdir : Google

Youtube yazılımı : Python ve JavaScript

YouTube, önceleri PayPal'da çalışanı olan Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından kurulmuştur Hurley Indiana University of Pennsylvania üniversitesinde tasarım, Chen ve Karim ise University of Illinois at Urbana Champaign üniversitesinde bilgisayar bilimi bölümünden mezun olmuştu.

Medyada sıkça tekrarlanan bir hikâyeye göre, Hurley ve Chen 2005 yılının ilk aylarında YouTube sitesini kurma fikrini geliştirdi. Buna neden olan Chen'in San Francisco'daki apartmanında yapılan bir akşam yemeği partisi esnasında onların video paylaşımında yaşadıkları sorunlardı. Karim partiye katılmadı. Ve olayların böyle vuku bulduğunu reddetti. Ama Chen YouTube fikrinin bir akşam yemeği partisi esnasında bulunduğunu onayladı.

Karim, YouTube fikrinin ilk kez 2004'teki Super Bowl XXXVIII esnasında Janet Jackson'ın kazası ve 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin ardından ortaya çıktığını söyledi. Karim, bu tarz olayların online videolarını bulmanın zorluğunu yaşıyordu. Bu da bir video paylaşım sitesi fikrine önderlik etti. Hurley ve Chen, YouTube fikrinin ortaya çıkış esasının bir çevrim içi arkadaşlık servisinin video versiyonunu kurma fikri olduğu belirttiler. Ve Hot or Not isimli siteden ilham aldıklarını söylediler.

YouTube ilk başlarda girişimçi finansmanı ile başlayan bir teknolojiydi. 11.5 milyon dolarlık ilk yatırımını Kasım 2005 ve Nisan 2006 arasında Sequoia Capital şirketi tarafından aldı. YouTube'un ilk yıllardaki yönetim merkezi San Mateo şehrindeki bir pizzacı ve Japon restorantının yukarısındaydı. 14 Şubat 2005 tarihinde www.youtube.com ismindeki Alan adı aktif hale geldi. Ve sonraki aylarda internet sitesi geliştirildi.

İlk YouTube videosu sitenin ortak kurucularından Jawed Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde çekip paylaştığı Me at the zoo isimli içerikti. Video 23 Nisan 2005'te site üzerinden paylaşıldı ve günümüzde hâlen izlenebilir durumdadır.

2005 Mayıs'ta YouTube beta sürümünü yayınladı. 6 ay sonra Kasım ayında ise site resmî olarak yayına geçti. Site hızlı bir şekilde büyüdü. 2006 Temmuz'da şirket, her gün 65.000'ten fazla yeni video yüklendiğini ve 100 milyondan fazla video izlendiğini duyurdu. Pazar araştırmacısı comScore'dan yayınlanan 2010 Mayıs'taki verileri göre, YouTube ABD'de online video tedarik eden siteler arasında %43'lük bir pay alarak piyasasını domine etti ve toplamda 14 milyardan fazla video izlenme istatiğine ulaştı.

2006 Ekim'de Google şirketi YouTube'u 1.65 milyar dolara hisseleri arasına kazandırdığını duyurdu. Anlaşma 13 Kasım 2006'da sonuçlandırıldı.

2015'in Şubat ayında YouTube siteyi ziyaret eden çocuklar için yeni bir uygulama piyasaya sürdü. YouTube Kids isimli bu uygulama ailelere çocuklarının izleme sürelerini kısıtlama ve izlenen içeriği belirleme gibi özellikler sunuyor. Orijinal olarak 12 Kasım 2014'te ise YouTube Red Hizmeti başlatıldı ve yalnızca YouTube'da ve Google Play Müzik'e katılan etiketlerden müzik ve müzik videoları akışını sunarak hizmet sundu.