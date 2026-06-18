Haberler

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Gökhan Sazdağı'nı gelecek sezon takımda düşünmediği belirtildi.

Beşiktaş'ta kadro yapılanması doğrultusunda hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda transfer edilecek futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi için de çalışmalar sürüyor.

GÖKHAN SAZDAĞI İLE VEDA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun geride kalan sezonda transfer edillen 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı için kararını verdi. İtalyan teknik adamın, deneyimli oyuncuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi. Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı yönetimin Italiano'nun Gökhan Sazdağı için gelecek teklifleri değerlendirerek transferinde kolaylık sağlayacağı aktarıldı. 

1 YIL ÖNCE İMZA ATTI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Zecorner Kayserispor'dan 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi 2027 yılına dek devam ediyor. 

SEZON PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana siyah-beyazlı formayla 18 maçta sahaya çıkan deneyimli sağ bek, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
Haberler.com
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Savaş şiddetlendi, başkent saldırı altında! Uçuşlar durduruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB yöneticisinin kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü
Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti

Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti