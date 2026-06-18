İsmail Kartal'ın göreve gelmesi en çok onun işine yaradı! Artık takımdan ayrılması neredeyse imkansız

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak göreve gelmesiyle birlikte, takımdan ayrılması gündemde olan İrfan Can Kahveci'nin de geleceğini etkiliyor.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal, Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve başlıyor. Sarı-lacivertlilerde geçen sezon kadro dışı kalan ve sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, 30 yaşında ve Fenerbahçe'ye geri dönecek. İrfan Can Kahveci'nin İsmail Kartal'ın da geri dönmesiyle birlikte gelecek sezon takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

EN SKORER DÖNEMİ KARTAL İLE

İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın önceki döneminde (2023-2024 sezonu) kariyerinin en verimli performansını sergilemişti. Başarılı oyuncu, o sezon 46 maçta 18 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.

İSMAİL KARTAL İÇİN NE DEMİŞTİ?

Deneyimli yıldız, yakın zamanda katıldığı bir programda İsmail Kartal için, "İsmail Hoca ikili ilişkileri iyi olan, takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam vardı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga bile çıksa birlikte kavga ediyorduk." ifadelerini kullanmıştı.