Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı

İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren bir kaçırılma olayı yaşandı. İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün akşam saat 21.00 sularında evinin önünde kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğrayarak zorla bir araca bindirildi ve kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

EŞİ CANLI YAYINDA DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Eşinin gözlerinin önünde kaçırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Ayşe Karaal, Halk TV canlı yayınına katılarak o anları saniye saniye anlattı. Saldırganların dört veya beş kişi olduğunu belirten Karaal, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam eşimle sahile inecektik. Kızım bisikletini bağlaması için onlar önden gittiler. Sonra kızımın yanındayken bir arabada 4 ya da 5 kişi vardı. İki kişi eşimi kıstırıp, kafasına vurup arabanın içine attı. O sırada bizim apartmandan gelen komşum ‘Erhan, Erhan’ diye bağırdı. Hepimiz dışarı çıktık, hemen 153’ü aradık. Sağ olsun polis ekipleri anında müdahale etti. Ama dün akşam saat 9’dan beri eşim Erhan Karaal’a hiçbir şekilde ulaşamadık."

ARAÇ İKİZ PLAKA ÇIKTI

Olay anında sokağa fırlayan komşuların kaçıran aracı takip etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyleyen Ayşe Karaal, soruşturmanın seyrini değiştiren 'ikiz plaka' detayını paylaştı:

"Komşumuz arabanın plakasını ve modelini tespit etmişti. Daha sonra polis memurlarımız aynı aracın birebir aynısını Altıntepe tarafında buldu. Ancak bize verilen bilgiye göre o araç üç gündür hiç çalıştırılmamış. Muhtemelen aynı model ve aynı plakaya sahip ikinci bir araç hazırlanmış ve kaçırma olayında o kullanılmış."

SON SİNYAL KARTAL'DAN GELDİ

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda teknik takip verileri de değerlendiriliyor. Ayşe Karaal, eşinin telefonundan alınan son sinyale ilişkin, "Telefon sinyallerine Kartal tarafından ulaşıldı. Polisler o bölgede de araştırmalarını sürdürüyor ancak henüz bir sonuç alınamadı" bilgisini aktardı.

"HİÇBİR HASMIMIZ YOK, İMZA KONUSUNDA TAVİZ VERMEZDİ"

Eşinin hiç kimseyle husumeti, alacağı veya vereceği olmadığını vurgulayan Ayşe Karaal, Erhan Karaal'ın iş hayatındaki dürüst duruşuna dikkat çekti:

"Eski çalıştığı yerde de, şu an görev yaptığı kurumda da herkesle konuşuldu. Herkes onu efendi, saygılı, işini iyi yapan, dürüst bir insan olarak anlatıyor. Eski patronunun söylediği bir söz vardı; ‘Erhan’ı öldürseniz bile, eğer o kurumun yararına değilse o imzayı asla atmaz.’ Yeni genel müdürüyle de görüştüğümde aynı şeyleri söyledi. Onu tanıyan herkes benzer şeyleri söylüyor."

Polis ekiplerinin, şüphelilerin izini sürmek ve Erhan Karaal'ı sağ salim kurtarmak için başlattığı operasyonlar İstanbul genelinde aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com