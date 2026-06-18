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Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Murat Aşık, son görüşmelerde yaşanan bir anlaşmazlığın süreci değiştirdiğini öne sürdü.

  • Murat Aşık, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe yönetimiyle yardımcı antrenör konusunda anlaşamadığını iddia etti.
  • Aykut Kocaman, yardımcı antrenör tercihinde yönetimin desteğini alamadığı için teknik direktörlüğe getirilmedi.
  • Fenerbahçe teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı atadı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 343 Digital YouTube kanalında konuşan Murat Aşık, son görüşmelerde yaşanan bir anlaşmazlığın süreci değiştirdiğini öne sürdü.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından Aykut Kocaman cephesine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. 343 Digital YouTube kanalında konuşan Murat Aşık, Kocaman ile yapılan görüşmelerde yaşanan bir pürüzün anlaşmanın önüne geçtiğini iddia etti.

YARDIMCI KRİZİ İDDİASI

Murat Aşık'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki son görüşmelerde yardımcı antrenör konusu sorun yarattı. Aşık, Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer almasını istediği isimler konusunda yönetimle ortak noktada buluşamadığını öne sürdü.

"TERCİH EDİLMEDİ"

Murat Aşık, "Aykut Kocaman'la yapılan son görüşmelerde yardımcı konusunda sorun yaşanmış. Yönetimin desteği olmadığı için tercih edilmemiş." ifadelerini kullandı. Bu iddia, Fenerbahçe'de teknik direktörlük sürecine dair yeni bir detay olarak öne çıktı.

GÖREV İSMAİL KARTAL'A VERİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıklamıştı. Böylece günlerdir konuşulan Aykut Kocaman ihtimali gerçekleşmezken, Fenerbahçe yeni döneme İsmail Kartal ile başladı.

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