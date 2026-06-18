Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi: Altınlar sahte ve ayarsız çıktı

Elazığ'da düğün takılarını bozdurmak için kuyumcuya giden vatandaşa ait çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bir kısmının düşük ayarlı ikinci baskı, iki tane gram altının ise sahte olduğu tespit edildi.

Elazığ'da bir vatandaş, düğün sonrası takılan takıları bozdurmak için kuyumcunun yolunu tuttu. Kuyumcu Muhammed Özdemir'in iş yerine getirilen çeyrek, yarım, tam ve paketli gram altınların büyük bir kısmının merdiven altı üretim olan düşük ayarlı ikinci baskı, iki tane gram altının ise sahte olduğu belirlendi. Vatandaş neye uğradığını şaşırırken, kuyumcu Özdemir hem esnafı hem de yeni evlenen çiftleri sahte takı tehlikesine karşı uyardı.

"Müşterim tam anlamıyla şok yaşadı"

Yaşanan olayı ve düğün takılarındaki usulsüzlükleri anlatan kuyumcu Muhammed Özdemir, "Bugün dükkanımıza bir arkadaşımız düğününde takılan takıları getirdi ve biz bunlarda kontrol sağladığımızda ne yazık ki altınların çoğunun sıkıntılı olduğunu gördük. Özellikle çeyrekler, yarımlar, Reşat altınları ve tam altınlar nizami olmayan ikinci baskı çıktı. Hatta Reşatların ayarı 21'e kadar düşürülmüş, getirdiği gram altınlarda da ciddi sıkıntılar tespit ettik. Müşterim tam anlamıyla bir şok yaşadı. Kendisini kamera karşısına davet ettim ama utandığı için çıkmak istemedi ve dışarıya gitti. Şimdi mecburen bu sıkıntılı ürünlerin hiçbirini bozamayacağım için hepsini analize gönderilmek üzere kendisine teslim edeceğim. Çünkü vatandaşlarımız bunları bilmeden alıyor, bazı esnafımız da ne yazık ki görmezden geliyor" dedi.

"Özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz"

Elazığ Kuyumcular Odası yönetimi olarak bu mağduriyetlerin önüne geçmek için denetimleri sıkı tuttuklarını ifade eden Özdemir, "Denetimlerimizi çok sıkı tutuyoruz. Bu sahte, ikinci baskı olayını şehirde minimize etmeye çalışıyoruz. Ancak özellikle çevre illerden gelen tam ve cumhuriyet altınlarında bu sıkıntıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kendi dükkanımızda kullandığımız analiz makinesi sayesinde bugüne kadar tabiri caizse birçok kez dolandırılmaktan kurtulduk ve şüpheli durumlarda direkt polis arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Buradan hem meslektaşlarıma dükkanlarında mutlaka bu analiz makinelerini bulundurmalarını tavsiye ediyorum hem de vatandaşlarımızı düğün takılarını elden çıkarırken mutlaka bildikleri, güvendikleri kuyumcularda kontrol ettirmeleri konusunda uyarıyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı