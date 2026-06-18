İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalarda transfer çalışmalarına da değindi. Deneyimli teknik adam, yeni sezon planlaması kapsamında bazı oyuncuların isimlerini yönetime ilettiğini açıkladı.

"BİRKAÇ İSİM VERDİM"

İsmail Kartal, futbol direktörü Oğuz Çetin ile transfer konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oğuz kardeşimle beraber onlar 2 aydır çalışıyormuş. Bana bir oyuncu şeyi sundular, ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Onlarla da ilgili hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi."

MODERN FUTBOL VURGUSU

Kartal, dünyanın önde gelen kulüplerini örnek göstererek Fenerbahçe'de modern futbol anlayışını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, mevcut kadronun da bu sisteme uygun oyunculardan oluştuğunu ifade etti.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Kartal, yeni sezonda heyecan veren bir takım izleteceklerini belirtti. Kartal, "Taraftarlarımız merak etmesinler, onları mutlu edecek, heyecanlandıracak bir takım seyredecekler. Şampiyonluk için birlikte hareket etmemiz lazım. Taraftarlarımızın bize sonuna kadar destek vermesi gerekiyor." dedi.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

İsmail Kartal'ın açıklamalarının ardından gözler Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kısa süre içerisinde somut adımlar atması bekleniyor.