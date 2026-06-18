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İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, İsmail Kartal'ın göreve başlamasının ardından "Çok başarılar İsmail Hoca!" mesajını paylaşarak deneyimli teknik adama destek verdi.

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak açıklamasının ardından sarı-lacivertli camiada destek mesajları gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de kulüp tarihinin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza oldu.

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı İsmail Kartal paylaşımına yorum yapan Alex, yeni teknik direktöre başarı dileklerinde bulundu. Brezilyalı futbol adamının mesajı kısa sürede taraftarların ilgisini çekti.

"ÇOK BAŞARILAR İSMAİL HOCA"

Alex de Souza, paylaşımın altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı.  Fenerbahçe taraftarları da Alex'in mesajına yoğun ilgi gösterdi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam böylece Fenerbahçe'deki yeni dönemine resmen başlamış oldu.

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