Youtube MP3 dönüştürme nasıl yapılır? Youtube MP3 dönüştürücü siteleri güvenilir mi? Youtube MP3 dönüştürücü siteler nelerdir?

Youtube'dan sürekli müzik dinlemek istemeyenler alternatif olarak müzikleri MP3 şeklinde dönüştürüp öyle dinleyebiliyorlar. MP3 şeklindeki müzikleri telefonlarınıza veya bilgisayarınıza yükleyerek sınıfsız şekilde internet olmadan dinleme yapabilirsiniz. Peki Youtube MP3 dönüştürme nasıl yapılır, MP3 dönüştürücü siteleri güvenilir mi?

İnsanlar Youtube'dan hızlı şekilde MP3 dönüştürme nasıl yapılır onu araştırıyor. Peki Youtube MP3 dönüştürücü siteleri nelerdir? Hangi siteler güvenilirdir? Youtube MP3 dönüştürmek ücretsiz mi? Nereden yapılır? MP3 dönüştürme nasıl yapılır?

YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİTELER GÜVENİLİR Mİ?

İnternette her site güvenilirdir diye bir şey yoktur. Haliyle mp3 dönüştürücü sitelerinin de hepsi güvenilirdir diyemeyiz. Yani birçoğu güvenilir de olsa bazıları spam, dolandırıcı siteler olabiliyor. Peki sitenin güvenilir olduğunu nasıl anlayacağız kısaca onu anlatalım.

Sitenin güvenli olduğunu anlamak için ilk olarak https sertifikası var mı ona bakmalıyız. Sertifikası varsa sonraki adım olarak sitenin dünya çapındaki sıralamasına bakmalıyız. Genellikle sıralaması yüksek olan siteler spam sitelerden uzak olmaktadır. Site sıralamsını Alexa Toolbar ile kontrol edebiliriz. Eğer sitenin adı saçma bir isimden oluşuyorsa yani "faoeg321xkja.com" veya "324dv46.com" gibi alan adlarından oluşuyorsa bu site güvensiz olabilir. O yüzden iyi araştırmak lazımdır.

Kısacası dediğimiz gibi her mp3 dönüştürücü site güvenlidir diye bir şey yok. O yüzden iyi incelemek gerekmektedir.

YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRME NASIL YAPILIR?

Youtube'dan MP3 dönüştürme yapmak için mp3 dönüştürücü siteleri kullanabilirsiniz. Birbirinden kaliteli birçok mp3 dönüştürücü site mevcuttur. Dönüştürme yapmak için öncelikle bu sitelerden birini açın. Ardından youtube'dan mp3'e çevirmek istediğiniz müziğin, şarkının veya videonun linkini kopyalayın. Sonrasında kopyaladığınız linki mp3 dönüştürücü sitedeki boş alana yapıştırın ve enter tuşuna basın. Ardından mp3'ü hangi kalitede indireceğiniz seçenekleri çıkacaktır. Buradan gerekli düzenlemeleri yapıp Youtube'dan MP3 çevirme yapabilirsiniz. Şimdi en kaliteli mp3 dönüştürücü sitelere geçelim.

YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİTELERİ NELERDİR?

1- ANY VİDEO CONVERTOR

Adından da anlaşılacağı her türlü video türünü farklı formatlara dönüştüren Any Video Convertor, Youtube MP3 dönüştürücü arayanların en sık tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Bu program Youtube'dan indirdiğiniz videoları mp3 formata dönüştürmenizde size yardım ediyor.

2- 4K VİDEO DOWNLOADER

Youtube MP3 dönüştürücü program arayan kullanıcıların sahip olduğu pratik uygulamalardan olan 4K Video Downloader, sade ve basit kullanım formatı ile kullanıcı dostu bir programdır. Youtube, Flicker Vimeo, Facebok ve Dailymotion gibi siteleri destekleyen ve bu adreslerin linkini entegre ederek videoları mp3 formatı dönüştürmeyi sağlayan bu program, mp3 dışında GG veya M4A gibi formatlara da dönüştürme imkanı sağlıyor.

3- FREE YOUTUBE TO MP3 CONVERTER

Free Youtube to MP3 Converter, Youtube MP3 dönüştürücü seçenekleri içinde beklentileir karşılayan bir program olması ile dikkat çekiyor. Programı pratik şekilde kullanmak için kurlum sırasında reklam içeriği olan uygulma yüklemelerini seçmemeniz yeterli olacaktır.

4- 2CONV.COM

2conv.com videoları tek tıkta mp3 formata dönüştürmeyi sağlayan çok pratik bir Youtube MP3 dönüştürücü uygulamasıdır.

5- GREENMP3.COM

Greenmp3.com farklı işletim sistemlerinde kusursuz çalışabilen ve yüksek kalitede video düzenleme imkanı sağlayan uygulamadır.

6- BREAK.TV

Break.tv adresi en popüler Youtube MP3 dönüştürücü sitelerinden biridir. Hızlı şekilde videoları mp3 formata dönüştüren program video dönüştürme işleminde işinizi kolaylaştıracak özellikler barındırıyor.

ALTERNATİF TÜM YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİTELER

- Mp3-youtube.download

- Youtubeconvert

- Youtubemp3.today

- H2Converter

- MP3.support

- Youtube3MP3

- MP3fiber.com

- Flvto.biz

- Listenvid.com

- Onlinevideoconverter.com

- Break.tv

- Greenmp3.com

- Savetomp3.com

- Telecharger Youtube

- TheYouMP3

- Tubidycep

- 2conv.com

- Video2MP3

- Y2mate

- Youtubemp3.in

- Tubazy

- YoutubetoMP3

NOT : Sizlerin de bildiği güvenilir ve çalışan MP3 dönüştürücü siteleri varsa yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.