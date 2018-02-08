Yola Çıkmakta Geç Kalınca Acil Servis Koridorunda Doğurdu, O Anlar Kare Kare Fotoğraflandı
ABD'de yaşayan 6 çocuk annesi kadın hastaneye gitmekte geç kalınca doğumu acil servis koridorunda gerçekleştirdi. Daha önceden ayarlanan fotoğrafçı bu sıra dışı doğumu anbean fotoğrafladı.
ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 6 çocuk annesi Jes Hogan, son çocuğunu hastanenin acil servis kapısının önünde doğurdu. Bu ilginç doğum, Little Leapling Photography'den fotoğrafçı Tammy Karin'in çektiği inanılmaz kareler ile ölümsüz bir hal aldı.
HEMEN HASTANEYE KOŞTULAR
Evde doğum kasılmaları başlayan hamile kadın önce bunu fazla ciddiye almadı. Doğuma daha vakit olduğunu düşünen Jes Hogan sancıların şiddeti dayanılmaz hale gelince kocasıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Eşi Travis bir yandan karısını doğuma yetiştirmeye çalışırken bir yandan da daha önce anlaştıkları doğum fotoğrafçısına haber verdi.
BEBEK, TAHMİNLERDEN ÖNCE VE HIZLI GELDİ
Çift hastaneye geldiğinde doğum çoktan başlamıştı. Jes, "Hastaneye yaklaşırken bebeğin geldiğini anladım ve çığlık atmaya başladım" dedi. Max ismini verdikleri bebek tahminlerden çok daha hızlı şekilde gelmeye karar verince arabada başlayan doğum acil servis koridorunda son buldu.
AĞRILARA DAYANAMAYIP KORİDORA YIĞILDI
Saat geç olduğu için arabayı acil servise çeken Travis, "İlk başta bize yardım edecek kimse yoktu ama fotoğrafçımız çoktan gelmişti bile" diyor. Hastane personeli de durumun aciliyetini fark etmeyip bunu doğum öncesi sancılar zannedince işi ağırdan aldı ve Jes daha fazla dayanamayıp kendini koridora bıraktı.
"GÖRDÜĞÜM EN ÇILGIN DOĞUM"
Kısa süre içinde sabırsız bebek Max'in kafası göründü ve hemşirelerin yardımıyla acil servis koridorunda doğum gerçekleşti. Tüm bunlar olurken eşi de Jes'in yanında, elini tutarak ona destek olmaya devam etti.
Fotoğrafçı Karin, "Bu benim gördüğüm en çılgın doğumdu, aynı zamanda da en mükemmeldi." diye konuştu. Bu sıra dışı doğum ABD'de büyük yankı uyandırdı. Çift bu ilginç doğumun fotoğraflarını internetten herkesle paylaştı.
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güzel doğurmuş yalnızCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞİMDİDE BİR DOĞUM FOTOĞRAFI MUHABBETİ ÇIKTI VE TABİKİ BİZİM ÜLKEMİZDE DE (ÖZELLİKLE KENDİNİ BİLMEZ KİŞİLER ARASINDA) YAYILIYOR. YAHU KARDEŞİM BİR KADININ EN ÖZEL VE MAHREM ANI DOĞUM ANIDIR , O ANDA ORADA SADECE DOĞUMU YAPTIRACAK KİŞİLERİN OLMASI GEREKİR AMA ÖYLE BİR HALE GELDİ Kİ ÇOCUK DOĞAR DOĞMAZ FOTOĞRAFINI ÇEKECEKLERMİŞ , NEREDE İSE ''''BEBEĞİN KAFASI GÖRÜNDÜ'''' DEYİP ORADAN BAŞLAYACAKLAR ÇEKİME. YAHU GİT KENDİ MAHREMİNİ YAŞA BE KARDEŞİM. ALLAH AKIL FİKİR VERSİN.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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utanmazlar her şeyleri ortalıktaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Abd de doğurganlık yüksekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alismis heryerde dogururCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır