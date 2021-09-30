Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti - Haberler
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Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Trabzon'da yaşayan Hüseyin Civelek, solunum yetmezliği nedeniyle Ankara'daki bir hastanede tedavi gördükten sonra ameliyata alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da yaşayan Hüseyin Civelek, solunum yetmezliği nedeniyle Ankara'daki bir hastanede tedavi gördükten sonra ameliyata alındı. Ameliyat öncesi yoğun bakımda Prof. Dr. Oktay Banlı'ya Trabzonspor'un maçını sorarak, doktorunu bu tepkisiyle etkileyen Hüseyin Civelek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Doğanköy Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Civelek, solunum yetmezliği nedeniyle geçen yıl Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördü. 20 gün boyunca hastanede kalan Civelek için doktorlar ameliyat kararı aldı. Mide ve bağırsak arasındaki kitle nedeniyle ameliyat olması kararlaştırılan Civelek, ameliyat öncesi yoğun bakımda ameliyatı gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Oktay Banlı'ya, Trabzonspor maçının durumunu sordu. Hüseyin Civelek'in bu tepkisinden etkilenen Prof. Dr. Banlı, hastasının Trabzonspor maskeli fotoğrafı çekerek yaşadığı o diyalogu, "Trabzonlu 80 yaşındaki hastama önemli bir ameliyat yaptım. Yoğun bakımda ameliyatı değil Trabzonspor'u sordu. Şampiyon oluyor süper gidiyor dedim morali düzeldi. Servise çıkınca gerçeği öğrendi tabii. Taburcu olurken üzgündü bir daha şampiyonluğu göremem dedi. İçim yandı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. İlgi gören paylaşımının ardından ameliyatı başarılı geçen Hüseyin Civelek taburcu edildi. Trabzon'a dönen Civelek, yaklaşık 15 ay sonra solunum yetmezliği nedeniyle fenalaşarak ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. 80 yaşındaki Civelek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dün Akçaabat ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanan Civelek'in hastalığından önce Trabzonspor'u sormasından etkilenen Prof. Dr. Oktay Banlı, aileyi arayarak, "Hüseyin amcanın durumu nasıl" diye sordu. Hüseyin Civelek'in hayatını kaybettiğini öğrenen Prof. Dr. Oktay Banlı, 15 ay önce yaşadığı diyalogu anlattığı paylaşımını tekrar paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Sosyal medyada, Hüseyin Civelek'in son dileğinin Trabzonspor'un şampiyonluğu görmek olduğunu belirten bir paylaşım yapan Banlı, "Hastamın son dileği bir daha Trabzonspor şampiyonluğu görmekti. Öyle çok istiyordu ki hastalığından daha önemliydi bu. Kısmet olmadı. Dün akşam ani solunum yetmezliği ile kaybettik Akçaabatlı Hüseyin amcayı. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

"Trabzonspor'u çok severdi"

Hüseyin Civelek'in eşi Hatun Civelek yaptığı açıklamada, eşinin aklının ve fikrinin hep Trabzonspor'da olduğunu belirterek, "Hastalığında bile kendini düşünmez, Trabzonspor'un şampiyonluğunu beklerdi" dedi.

Hüseyin Civelek'in kızı Nurten Civelek ise babasının Trabzonspor sevdalısı olduğunu dile getirerek, "Babam Trabzonspor'u çok severdi. Yendiği zaman çok mutlu olurdu. Yenildiği zaman hep üzülürdü hem kızardı. Bende ona niye kızıyorsun derdim. Trabzonspor'u seyrettiğim zaman zevk alıyorum derdi. Doktor ile yaşadığı olayı bana anlatmıştı. Hocaya Trabzonspor ne olduğun diye sormuş. Hoca ona yenildiğini söyleyince çok üzülmüş. Doktorun yanına gideceklerdi ama nasip olmadı" şeklinde konuştu.

Hüseyin Civelek'in oğlu Osman Civelek de, babasının ameliyat öncesi bile doktoruna Trabzonspor'u sorduğunu kaydederek, "Babamı Ankara'ya getirdim, orada Oktay Banlı doktorumuz vardı. Ameliyat etti. Babamda onu çok severdi. Doktorumuz dün aradı 'Hüseyin amcam' nasıl dedi. Maalesef kaybettik dedim. Çok üzüldüğünü söyledi. Babam Trabzonspor'u çok seviyordu. Evin altında benim çağ ocağımda hiçbir maçı kaçırmaz gelip izlerdi. Trabzonspor yendiği zaman çok sevinirdi. Yenildiği zaman çok üzülürdü. Ameliyat öncesi bile doktora Trabzonspor'a sormuş" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti

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Haber: Yoğun bakımda bile Trabzonspor'un maçını sormuştu, hayatını kaybetti - Haberler
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