Yine eleştiri yağdı: Bebek taşımayı hala öğrenemedi

AİLE GEZMESİ Sebastian Bear McClard ile evliliğinden Sylvester adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan Ratajkowski, önceki gün New York'ta görüntülendi.

AİLE GEZMESİ Sebastian Bear McClard ile evliliğinden Sylvester adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan Ratajkowski, önceki gün New York'ta görüntülendi. 30 yaşındaki modelin yanında eşi ve oğlu vardı. Oğlunu kucağında taşıyan Ratajkowski, yine oğlunu taşıma şekliyle konuşuldu. Sıcak havaya uygun, rahat kıyafetler giyen Ratajkowski, omuzunda da kendi çantasıyla birlikte minik Sylvester'ın eşyalarının bulunduğu bir çantayı taşıdı. Beyzbol şapkası ve güneş gözlüğü takan Emily Ratajkowski'nin yüzündeki her zamanki ciddi ifade de dikkat çekti. Ratajkowski'ye kocasının anne ve babası da eşlik etti.

YİNE ELEŞTİRİLDİ

Minik Sylvester ile kısa bir mesafede yürüyen Emiy Ratajkowski'nin oğlunu yeteri kadar dikkatli taşımadığını ileri sürenler de oldu. Sosyal medyada ve Ratajkowski'nin fotoğraflarının yayınlandığı haber sitelerinde modeli eleştiren çok sayıda yorum dikkat çekti. Bazı kişiler, ünlü modelin oğlunu taşımayı hala öğrenemediğini ileri sürdü. Bazıları da "O bir anne ve bebeğini yeteri kadar güvenli şekilde taşımayı bilir" görüşünü savundu.

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ratajkowski'nin oğlunu taşıma biçimi yorum yapanları da ikiye böldü. Bazıları "Bebeğini doğru taşımıyor" görüşünü savunurken bazıları da "Onun oğlu. İstediği gibi taşır" diye yanıt verdi. Buna karşılık olarak "Ama küçücük bebeğin sağlığını riske atıyor" diye karşılık verdi bazı kişiler de.

MEGHAN'A BENZETİLDİ

Ratajkowski'nin oğlunu güvenli bir şekilde taşımadığını savunanlar onu aynı nedenle eleştirilen Meghan Markle'a benzetti. İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve Prens Harry'nin eşi Markle da birlikte gittikleri bir polo maçında minik Archie'yi taşıma şekli nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bazı kişiler "Archie'yi düşürebileceğini" savunmuştu.

OĞLUNU TUTMA ŞEKLİ ÇOK TARTIŞILDI

Emily Ratajkowski de bebeğini taşıma şekli yüzünden Meghan Markle'a benzetildi. Bazı kişiler "İkisinin anneliği de aynı düzeyde" yorumunu yaptı. Emily Ratajkowski; hatiran ayının başında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilmişti.

O POZLAR ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Model ve oyunucu Emily Ratajkowski, 30'uncu yaşını kocası ve minik bebeğiyle çıktığı tatilde kutladı. Kocası Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri bebeklerini de yanına alan Emily Ratajkowski, 30 yaşına bir aile tatiliyle girdi. Ratajkowski, kendi bikinisine uyumlu bir mayo giydirdiği bebeğiyle çekilen pozlarını da Instagram hesabından paylaştı. Geçen mart ayında doğum yapan Ratajkowski'nin kısa sürede forma girmesi dikkat çekti. Ama paylaşımlarında dikkat çeken ve tartışılan bir başka ayrıntı daha vardı.

TEK ELLE TAŞIDI

O da gösteri dünyasında "Emrata" olarak tanınan modelin oğlu Sylvester'ı kucağında tutma biçimiydi. Paylaşımlarının ikisinde annesinin tek koluyla tuttuğu Sylvester'ın neredeyse düşecek gibi görünmesi tepki çekti. Ratajkowski'nin bu paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı " Kendi ne kadar güzel göründüğünü göstermek için oğlunu tek eliyle tutuyor" diye yorum yaptı. Bir başkası "Kim bebeğini bu şekilde tutar ki? Sanki elinde bir aksesuar taşır gibi" diyerek görüşünü ifade etti.

BEBEĞİN DURUMU ENDİŞE YARATTI

Bir başka kullanıcı ise bebek için korktuğunu belirti. Bu pozlar yüzünden Ratajkowski'yi "bencil" olarak suçlayanlar da oldu. Hatta bir başkası "Bu fotoğrafı çektikten sonra bebeği elinden düşürdü mü?" diye sordu.

'HAYATIMIN EN MUTLU VE SEVGİ DOLU SABAHI' Ratajkowski, oğlunun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini daha sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Güzel model ve oyuncu, oğlu ile ilgili olarak " hayatımın en gerçek üstü, güzel ve sevgi dolu sabahı" notunu da düştü.

Kaynak: Hürriyet