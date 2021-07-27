Yılmaz Kunt oyuncu sevgilisi Sevda Erginci'yi aldattı mı? İfşa mesajları ayrılık getirdi

Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlaşmalarını Instagram'daki sayfasında yayınladı.

Öztürk, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaştı. İlerleyen saatlerde ise Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hack'lendiğini söyledi. Özel mesajların hacker'lar tarafından ifşa edildiğini belirten avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etti.

İfşa haberlerinin ardından Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı.

Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, Bodrum'da objektiflere yansımıştı.

Kaynak: Hürriyet