Yılmaz Kunt oyuncu sevgilisi Sevda Erginci'yi aldattı mı? İfşa mesajları ayrılık getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılmaz Kunt oyuncu sevgilisi Sevda Erginci'yi aldattı mı? İfşa mesajları ayrılık getirdi

Hürriyet - Haberler | Magazin

Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci sevgilisi Yılmaz Kunt'un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlaşmalarını Instagram'daki sayfasında yayınladı.

Öztürk, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaştı. İlerleyen saatlerde ise Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hack'lendiğini söyledi. Özel mesajların hacker'lar tarafından ifşa edildiğini belirten avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etti.

İfşa haberlerinin ardından Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı.

Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, Bodrum'da objektiflere yansımıştı.

Yılmaz Kunt oyuncu sevgilisi Sevda Erginci'yi aldattı mı? İfşa mesajları ayrılık getirdi

Kaynak: Hürriyet

Şarkıcı Aleyna Tilki 'Evleniyorum' diyerek davetiyesini paylaştı
Şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaştı
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, her gören partneri Ecem Erkek'e benzetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut
Magazin Buse Varol Fatma Girik Hande Yener Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yılmaz Kunt oyuncu sevgilisi Sevda Erginci'yi aldattı mı? İfşa mesajları ayrılık getirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:40:12. #1.15#

title