Yılmaz Erdoğan nerede? Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan neden yok?

KanalD'nin sevilen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar, yıllardır Yılmaz Erdoğan'ın sunumuyla ekranlara gelmekte. Yılmaz Erdoğan'ı programda göremeyen izleyiciler Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ayrıldı mı? sorularının cevaplarını aradı.

Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam 65. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Çok Güzel Hareketler 2'nde Genel Sanat Yönetmenliğini yapan Yılmaz Erdoğan'ın yer almamasının nedeni merak konusu oldu. İzleyiciler "Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan neden Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı?" sorularının yanıtını araştırıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'DA YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Geçtiğimiz haftalarda Eser Yenenler programa konuk olarak katılmış ve Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.

Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın ÇGHB 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.

Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle ekranlarda olacak.

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?



Yılmaz Erdoğan, 5 Kasım 1968'de Hakkari'de doğdu.

Erdoğan, "Olacak O Kadar", "Umut Taksi" gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türk filmi olma özelliğine sahip olan "Vizontele"nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi.

Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

Çocukluğu Ankara Aydınlıkevler'de geçti. Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır.

İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy'un "Nöbetçi Tiyatro" kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu, hem de yazar olarak görev yaptı. 1988'de "Güldüşünürü Tiyatrosu"nu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği "Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo" adlı oyunu sergiledi.

Bu yıllarda kendini oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Gereği Düşünüldü" oyununu, "Olacak O Kadar" adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun "Kadınlık Bizde Kalsın" ve "Haşlama Taşlama" oyunlarını yazdı. "Umut Taksi" dizisinin de senaryo yazarı oldu ve dizide bir rol de üstlendi.

1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikte Beşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları'nı kurdu. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Otogargara", "Cebimde Kelimeler", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Haybeden Gerçeküstü Aşk" gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, bir kısmını da BKM'de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" adlı dizinin senaristliğini üstlendi, aynı zamanda bu dizideki "Mükremin" karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu "Gereği Düşünüldü" oyunu, en büyük oyuncu kadrosuna sahip olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi.

Erdoğan, sinemaya geçişini "Vizontele" filmiyle gerçekleştirdi. Filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini üstlendi aynı zamanda filmde rol aldı.

Vizyona girdiği 2000 yılında Vizontele, Türkiye'de en çok izlenen sinema filmi ünvanını kazandı. Bu filmin devamı olan "Vizontele Tuuba"da da aynı görevleri üstlenen Erdoğan, 2003 tarihli bu filmle de büyük bir başarıya imza attı. 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filmini de yazıp yönetti ve filmde başrolü oynadı. Filmde Erdoğan'a Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Altan Erkekli gibi isimler eşlik etti.

İlk albümü 'Kayıp Kentin Yakışıklısı' adlı bir şiir kaseti Prestij Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Bu albüm Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 17 şiirden oluşuyor. Aynı zamanda albümde şiirlere eşlik eden türkülerden birini de kendi seslendirmişti.

Erdoğan'ın şiir kaseti dışında "Kayıp Kentin Yakışıklısı", "Anladım" adlı şiir kitapları, "Hüzünbaz Sevişmeler" adlı bir öykü kitabı, "Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı eserleri de bulunuyor.

Kardeşleri Mustafa Erdoğan ve Deniz Erdoğan da Türkiye'nin ünlü simaları arasında. Erdoğan'ın, Muhsin Kızılkaya tarafından yazılmış "Yılmaz" adlı yaşam öyküsü bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini yaptığı ve kendi de oynadığı 2013 yılının başında yayına soktuğu "Kelebeğin Rüyası" filminde baş rolde Kıvanç Tatlıtuğ oynadı.

Yılmaz Erdoğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.

Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir.

2006 yılından itibaren Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

Yönetmenliği

Sinema

Ekşi Elmalar (2016)

Kelebeğin Rüyası(2013)

Organize İşler (2005)

Vizontele Tuuba (2002)

Vizontele (2001)

Oyunculuğu

Bana Masal Anlatma (2015)

8 Saniye (2015)

The Water Diviner (2014)

Pek Yakında (2014)

Gergedan Mevsimi (2012)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2011)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Neşeli Hayat (2006)

Organize İşler (2006)

Vizontele Tuuba (2004)

Vizontele (2001)

Siyabend-ü Xece (1991)

Tiyatro

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008)

Haybeden Gerçeküstü Aşk (2004)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003)

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü (2000)

Cebimde Kelimeler (1995)

Otogargara (1995)

Umut Taksi (1993)

Yazarlığı

Sinema

Ekşi Elmalar (2016)

Kelebeğin Rüyası(2013)

Organize İşler (2005)

Vizontele Tuuba (2004)

Vizontele (2001)

TV Dizisi

Bir Demet Tiyatro (2006)

Ölümsüz Aşk (2003)

Haşlama Taşlama (2000)

Yaseminname (1994)

Bir Demet Tiyatro (1993)

Umut Taksi (1993)

Olacak o Kadar

Yayımlanmış Kitapları

Feriştah'ın Fentezileri (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Cebimdeki Kelimeler (Oyun)

Otogargara (Oyun)

Hijyenik Aşklar (Kısa güldürü hikâyeleri)

Anladım (Şiir)

Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar (Diyaloglar - Sonradan Haybeden Gerçeküstü Aşk adıyla oyunlaştırılmıştır.)

Hüzünbaz Sevişmeler (Deneme)

Kadınlık Bizde Kalsın (Oyun)

Kayıp Kentin Yakışıklısı (Şiir)

Laz Bakkal ile Tombalak (Bir Demet Tiyatro Dizisi Diyalogları)

Bana Bir Şeyhler Oluyor (Oyun)