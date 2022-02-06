Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural'ın son hali olay: Posta Ferit geri döndü

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden "Eyvah Kızım Büyüdü"de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise "Emret Komutanım" ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

"ARTIK GERİ DÖNÜYORUM"

Psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Hastalığının ardından zor günler yaşayan Arda Kural, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." sözleriyle müjdeli haberi vermişti.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızları peşinden sürükleyen Arda Kural, son paylaşımıyla eski formuna geri kavuştu. Oyuncunun paylaşımı sevenlerini mutlu etti. Kural'ın "Herkese merhaba" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Posta Ferit geri döndü. bu nasıl bir mükemmellik" tarzında yorumlar yağdı.

Arda Kural'ın hasta olmadan önceki hali;