Yıllar sonra yanına gelen kızına 'cinsel istismar'dan tutuklandı

GAZİANTEP (DHA) - BURSA'da M.S.'nin. (43), kızı Z.S.'ye (20) içki içirip, cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla 2 yıldır tutuksuz yargılanığı davada karar çıktı. M.S. ile kızı arasında geçen telefon görüşme kayıtları ve mesajlaşmaların yer aldığı bilirkişi raporunu dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü babayı, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. M.S. adliyede gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da yaşayan M.S., 10 yıl önce eşinden boşandı. Boşanmanın ardından çiftin kızı Z.S.'nin velayeti annesine verildi. İkinci evliliğini yapan anne, kızıyla birlikte Gaziantep'e taşındı. Bu süreçte M.S. de ikinci evliliğini yaptı. Z.S., iki yıl önce ulaştığı babasıyla yaşamaya karar verip, 2020 yılının Mart ayında Bursa'ya geldi. İddiaya göre M.S., ikinci eşi evde olmadığı sırada içki içirdiği kızına, cinsel istismarda bulundu. Yaşananları kimseye anlatamayan Z.S., olaydan bir ay sonra Çarşı Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi olup, babasıyla yaptığı telefon görüşmesi kaydı ve mesajlaşmaları delil olarak sundu. Şikayetin ardından gözaltına alınan M.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - Son Dakika Haberleri

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