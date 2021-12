Yılın Son Meclis Toplantısında Başkan Tepe'den Net Mesaj:

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Pandeminin getirdiği tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen her geçen yıl hizmet standardını yükselttiklerini ifade eden Başkan Tepe, "Hep birlikte zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Her geçen gün yaptığımız tüm yatırımların maliyeti, aldığımız ürünlerin maliyetleri artıyor. Belediye gelirlerimiz azalıyor ancak bizim doğru stratejimiz sayesinde hizmetlerimiz her geçen gün artırarak devam ediyor.Son yıllarda yapılan imar uygulaması çalışmalarının toplamından daha fazlasını 2 yılda yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde 160 bin m2 kilitli parke döşemesi yaptık, 2022 yılında da 80 bin m2 hedefledik. 2021 yılının son çeyreğine kadar 80 km'lik beton yol çalışması Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. 2022'de de beton yol uygulamasının devam edeceğinin sözünü aldık. Seyitgazi ilçemiz ve mahallerimizde açtığımız yeni imar yolları bölgeye inşaat ve emlak hareketliliği getirdi. Sıfırdan yaptığımız Atatürk Parkı'yla birlikte A'dan Z'ye yenilediğimiz Kurtuluş Parkı ve Seyitgazi merkez mahallelerimizden Derebenek Mahallesine kazandırdığımız park; mahallelerimizi çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl yaptı. Bunun yanında belediyemize ait tarım arazilerini değerlendirerek ektik ve ilk hasadımızı yaptık, mahsullerimizi aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde başladığımız, prestij projemiz olan ve aynı zamanda örnek proje teşkil eden Küçükbaş Hayvan Yetiştirme çiftliğimizi bitirdik, farklı illerden gelen başkanlarımız ve ekiplerini gezdirdik, anlattık.

İlçe yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Tepe, "Merkezi yönetim yatırımlarının yakın takipçisiyiz. Kadınlarımız kurslarını sürdürüyor, üretime katılıyor. SEYMEK (Seyitgazi Meslek Edindirme Kursları) kapsamında Seyitgazi ve Kırka'daki çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik kurslarımızı bu hafta içerisinde aktifleştirdik, Doğançayır mahallemizdeki tadilatın bitmesinin ardından buradaki eğitim merkezimizi de açacağız. Kütüphanelerimiz de çok kısa zaman sonra hizmete girecek. Doğalgaz konusunda tüm işlemleri yakından takip ederek bürokratik kısımlarını halletmeye çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları doğrultusunda ilçe merkezimize 1 adet spor tesisi kazandırılmasında sona yaklaşıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırka Mahallemizde yapımı devam eden 1 adet spor tesisinin yeni sezonda tamamlanacağı bilgilerini aldık.

Seyitgazi'de 30 aydır siyaset üstü anlayışla hizmet üretmeye çalıştıklarını ve Seyitgazi'nin gelişimine katkı sunacak her projeye destek olmaya özen gösterdiklerini açıklayan Başkan Tepe, "Bugüne kadar göz ardı edilen, çözüm için cesaret gösterilmeyip ötelenen bütün sorunlara kararlılıkla neşter vuruyoruz. İlçenin gelişiminin önündeki engelleri teker teker ortadan kaldırıyoruz. Siyaset üstü bir anlayışla, hizmetin nereden geldiğine bakmadan Seyitgazi'ye yatırımlar kazandırmanın derdindeyiz. Bugüne kadar uzlaşmacı ve hizmet odaklı yaklaşımımız neticesinde belediyemiz eliyle yürüttüğümüz çalışmaların haricinde kamu ve özel sektör yatırımlarını da Seyitgazi'ye çekmeyi başardık. Bizlere bu görevi layık görenler Seyitgazi'nin değişiminden, yaşanan dönüşümünden oldukça memnun" dedi.

YARIM KALANLARI DA TAMAMLAMAK İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

Kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzeli de mükemmele çevirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Tepe, "Yalnızca bu dönemde yapılanları-yaptırılmayanları ele almak istemiyorum. Başlanıp yarım bırakılanları da tamamlamak istiyorum. Örneğin ilçe merkezimizde başlatılan Sokak Sağlıklaştırılması Çalışmasının 1.etabı olan Çarşıiçi Caddesi tamamlanırken, 2. Ve 3. Etapta yer alan Kazım Sakarya Caddesi ve Eskişehir Caddeleri hala bekliyor. Yarım kalan 'Sokak Sağlıklaştırılması' projesinin tamamlanması için gerekli bağlantılarda bulunuyoruz. Kırka Mahallemizin kanayan yarası haline dönüşen Kültür Merkezi meselemiz var. 2017 yılında temeli atıldıktan sonra çürümeye terk edilen Kültür Merkezi Binası inşaatını tamamlamak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Eskişehir-Seyitgazi-Kırka karayolunun en ufak yağışta ve olumsuz hava koşullarından etkilenerek kazalara, yaralanmalara ve maalesef ölümlere sebep olması en büyük yaralarımızdan. Gerekenin yapılmasını istiyoruz ve peşini bırakmayacağız. İlçemizi ileriye götürecek, hemşerilerimize hizmet üretebileceğimiz her konuda Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız! '' dedi.

