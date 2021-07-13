Yeniden sahneye çıkmaya başlayan Yıldız Tilbe, konserinde ara vermede 2,5 saat şarkı söyledi
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Yeniden sahneye çıkmaya başlayan Yıldız Tilbe, konserinde ara vermede 2,5 saat şarkı söyledi

Bültenler - Haberler | Magazin

Pandemi nedeniyle uzun süredir sahneye çıkamayan Yıldız Tilbe, konserlerin başlamasıyla ikinci kez Harbiye'de konser verdi. Konser biletleri satışa çıktığı gibi biten Tilbe, ara vermeden 2,5 saat şarkı söyledi.

Türkiye'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu bu yaz Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yapıyor. 9 Temmuz 2021 cuma günü biletleri günler öncesinden tükenen Yıldız Tilbe konseri ile başlayan "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri" 12 Temmuz 2021 pazartesi akşamı yine biletleri tükenen ikinci Yıldız Tilbe konseri ile devam etti.

2,5 SAAT ARA VERMEDEN ŞARKI SÖYLEDİ

Yaklaşık 30 yıllık müzik kariyerine birbirinden önemli şarkılar sığdıran Yıldız Tilbe'nin geniş hayran kitlesi Harbiye'yi "Yıldız" sloganlarıyla inletti. Sahneye "Delikanlım" ile çıkan Tilbe'ye dev Harbiye korosu eşlik etti. Ara vermeden 2.5 saat şarkı söyleyen Yıldız Tilbe, kırmızılar içinde çıktığı sahneden seyircisi ile hasret giderdi.

Yıldız Tilbe, kırmızı elbisesiyle konserinde göz kamaştırdı

"YAVAŞ YAVAŞ AÇILARAK İSTEDİĞİM PERFORMANSA GELECEĞİZ"

Yasaklardan dolayı uzun süredir evde olduğunu söyleyen şarkıcı, "Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım, en fazla 15 kez çıkmışımdır. Onu bile çok söyledim. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz" dedi. Harbiye'yi dolduran izleyiciler de Tilbe'yi dakikalarca alkışladı. Yıldız Tilbe, kendi şarkılarının yanı sıra söylediği TSM eserleri ve türküler ile de ortamı coşturdu.

Yıldız Tilbe, kırmızı elbisesiyle konserinde göz kamaştırdı

Tilbe'nin Harbiye serisi Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Ağustos ve Eylül'de de devam edecek.

Yıldız Tilbe, kırmızı elbisesiyle konserinde göz kamaştırdı
Yıldız Tilbe, kırmızı elbisesiyle konserinde göz kamaştırdı
Yıldız Tilbe, kırmızı elbisesiyle konserinde göz kamaştırdı
Yeniden sahneye çıkmaya başlayan Yıldız Tilbe, konserinde ara vermede 2,5 saat şarkı söyledi
Yeniden sahneye çıkmaya başlayan Yıldız Tilbe, konserinde ara vermede 2,5 saat şarkı söyledi

Kaynak: Bültenler

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