Yıldırım Gürses kimdir? Yıldırım Gürses yaşıyor mu, öldü mü? Yıldırım Gürses nereli?

Şarkılar Bizi Söyler programının konsept sanatçısı Yıldırım Gürses oldu. Şarkıları ve eserleri ile programa damga vuran Gürses hakkında detaylar merak edildi. Peki, Yıldırım Gürses yaşıyor mu, öldü mü? Yıldırım Gürses nereli? Yıldırım Gürses kimdir?

Her hafta farklı bir usta sanatçıyı konsept yapan Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Yıldırım Gürses konsept sanatçısı yapılı. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan konsept te bir birinden güzel şarkılar yer aldı. Peki, Yıldırım Gürses kimdir? Yıldırım Gürses yaşıyor mu, öldü mü? Yıldırım Gürses nereli?

YILDIRIM GÜRSES KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1938

Vefat: 18 Kasım 2000

Nereli: Bursa

Liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudu ve Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni kazanarak üniversite eğitimine devam etti. Yirmi yaşında 1959 yılında Ankara Devlet Operası imtihanına girdi ve Türkiye birincisi oldu. Opera'da 7-8 ay çalıştıktan sonra ayrıldı ve TRT Ankara Radyosu sınavını yine üstün başarıyla birincilikle kazanarak çalışmalarına burada devam etti, 1961 yılında üniversiteden mezun oldu. Bu yıllarda kendi bestelerini "Kazablanka Gazinosu"'nun sahnelerinde seslendiriyordu.

Müzik kariyeri

1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin Altın Mikrofon Yarışması'na sözü, müziği kendisine ait Gençliğe Veda isimli plağı ile yirmi kişiye yakın Türk ve batı müziğinden oluşan orkestrası eşliğinde katılarak birinciliği kazandı ve böylece Klasik Türk müziğinde çok sesliliğe geçiş dönemini başlatmış oldu.

Altın Mikrofon'daki bu başarının ardından Yıldırım Gürses, albüm, konser ve müzik çalışmalarına hız verdi. Sanatçı popüler müziğin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Son Mektup, Mazideki Aşk, Bir Kırık Kalp, Bir Garip Yolcu, Sonbahar Rüzgârları parçaları ile başarı yakaladı. Bu öyle bir başarıydı ki müzik hayatında 30'a yakın albüm yaptı. Ayrıca Yıldırım Gürses film müziklerinde de besteleri kullanılan en başarılı sanatçılardan biriydi. Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Yıldırım Gürses'le 15 sene önce yaptığı ve hiçbir yerde yayınlanmayan söyleşiyi, 2015 yılında Aydınlık Gazetesi'nde yayınladı. Söyleşide, Yıldırım Gürses'in ilk bestesinin, İçime Hep Hüzün Doluyor olmadığı ortaya çıktı.

80'li yıllar

Seksenli yılların başında Ajda Pekkan ile birlikte Affetmem Asla Seni ile yeni bir hamle yaptı. Aynı albümde yer alan Dertliyim Arkadaş ve sonra çıkan Eller Eller ile Gül Dudaklım sanatçının ses getiren şarkıları oldu. Sanatçının diğer önemli şarkılarından bazıları Mevsimler Yas Tutup Çöller Ağlasın, Liseli Kız, Çal Kanunum Çal, Mazideki Aşk olmuştur. Aynı zamanda Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" isimli şiirinin sanatçı tarafından yapılan yorumu çok beğenilmiştir. Yıldırım Gürses'in önemli bestelerinden biri "içime hep hüzün doluyor" sözleriyle başlayan rast makamındaki şarkısıdır. Yine 80'li yıllarda Hoş Sada Albümü ile Türkiye'de en çok satan albümler arasında yer aldı ve çok başarılı konserler verdi, ayrıca sanatçı Emel Sayın ile birlikte Neşe-i Muhabbet müzikalini gerçekleştirdi, müzikal Yıldırım Gürses'in bestelerinden oluşmaktaydı, müzik direktörü de Yıldırım Gürses'ti. Bu müzikal de yine Türkiye'de yıllarca izlenme rekorları kırmıştır.

Yıldırım Gürses'e ait 350 beste bulunmakta olup 1986 yılında bizzat Yıldırım Gürses kurucusu ve başkanı olmak üzere ekibi ile birlikte MESAM'ı kurdu ve böylece Türkiye'de ilk kez bestekâr ve söz yazarlarının haklarını koruyan "Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği" adı altında bir meslek birliği kurmuş oldu. Yaşamında 30'a yakın albüm yapan ünlü sanatçının son olarak da 1999 yılında "best of" albümü Anılarla Yıldırım piyasaya çıktı.

Vefatı

Yıldırım Gürses 18 Kasım 2000 tarihinde 62 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından ölmüştür.

Özel hayatı

1962 yılında kendisi gibi TRT ses sanatçısı[6] olan Ayla Gürses'le evlendi. Bu evlilikten Beyazıt adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

Diskografi

*Gençliğe Veda (1978)

•Sitem

•Yarım Kalan Mısralar •Garip Kuş •Gençliğe Veda •Özlem •Eski Bir Dost •Yılların Ardından •Beni Bırakma •Sonbahar Hüzünleri •Kader •Mavi Gözler •Mazideki Aşk *Takvim Yaprakları (1979)

*Hoş Sada (1983)

*Hoş Sada 2 (1984)

*Anılarla Yıldırım (1999)