Yılbaşında kaç gün yasak olacak? Yılbaşında yasak olacak mı? Kaç gün yasak olacak? Kabine Toplantısında sonra yeni yeni kararlar alınacak mı?
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Yılbaşında kaç gün yasak olacak? Yılbaşında yasak olacak mı? Kaç gün yasak olacak? Kabine Toplantısında sonra yeni yeni kararlar alınacak mı?

14.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:17
Yılbaşında kaç gün yasak olacak? Yılbaşında yasak olacak mı? Kaç gün yasak olacak? Kabine Toplantısında sonra yeni yeni kararlar alınacak mı?

Artan vakalar sonrası alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı. Kabine Toplantısının ardından yeni kararlar alınacak mı? Kabine toplantısında hangi kararlara alınacak? Yılbaşında kaç gün yasak olacak? Yılbaşında yasak olacak mı? Yılbaşında 3 gün yasak olacak mı? Kaç gün yasak olacak? Kabine Toplantısında sonra yeni kararlar alınacak mı?

Artan vakalar sonrası alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı. Kabine Toplantısının ardından yeni kararlar alınacak mı? Kabine toplantısında hangi kararlara alınacak? Yılbaşında kaç gün yasak olacak? Yılbaşında yasak olacak mı? Yılbaşında 3 gün yasak olacak mı? Kaç gün yasak olacak? Kabine Toplantısında sonra yeni kararlar alınacak mı? İşte detaylar haberimizde...

YILBAŞINDA KAÇ GÜN YASAK OLACAK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, artan vakalar sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının yerinde olduğunu söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının etkisini göstermeye başladığını, önümüz yılbaşına çok dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca İlhan, pandemi ile mücadelede aşının çok önemli olduğunu söyleyerek, kendisinin de sırası geldiği anda hemen aşı olacağını belirtti.

YILBAŞINDA 3 GÜN YASAK OLACAK MI?

Yılbaşının bir toplanma gününe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "İnsanlar Cuma günü bir araya geliyorlar, bütün hafta sonunu birkaç aile beraber geçiriyorlar. Hafta sonları dinlenmek için iyi bir seçenek ama bir araya gelmek için iyi bir seçenek değil. Öyle olduğu zaman da tabi birden fazla kişi enfekte olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunları yapmamak gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada da hafta sonu kısıtlamalarının devam etmesi uygun olacak gibi görünüyor. Önümüz yılbaşı biliyorsunuz. Yılbaşında 2 gün zaten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı akşamı da kısıtlamalı. Cuma günü yılbaşının ertesi günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, hafta sonunu kapsayacak şekilde. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun hem vaka hem hasta sayısına olumlu yansıyacağı kanısındayım" diye konuştu.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında, koronavirüs kısıtlamalarının vaka sayılarına yansıması ve yılbaşında olası bir sokağa çıkma kısıtlaması görüşülecek. Öte yandan esnafın cebini rahatlatacak kira düzenlemesi de ele alınacak konulardan birisi olacak.

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