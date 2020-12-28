Yılbaşına güzellik sırası
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Yılbaşına güzellik sırası

28.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:27
Yılbaşına güzellik sırası

Yılbaşını güzel geçirmek isteyen kadınlar saçlarını yaptırmak için kuaförlerden sıra alıyor.

Yılbaşını güzel geçirmek isteyen kadınlar saçlarını yaptırmak için kuaförlerden sıra alıyor.

Bursa'da kadın kuaförlüğü yapan İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, yılbaşı öncesi işlere yetişemiyor. Yılbaşını da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını evinde geçirmek isteyen kadınlar kuaförlerinden randevu alarak sıraya giriyor. Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21: 00 itibariyle 3 Ocağa kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kadın kuaförlerinin perşembe günü randevu listeleri şimdiden dolmaya başladı. Bursalı kuaförler şimdiden bayanları listeye almaya başladı.

31 Aralık Perşembe günü büyük talep olduğunu ifade eden kuaför İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, "Bu yıl kısıtlamadan dolayı vatandaşlar yılbaşını evde geçirecek. Evinde yılbaşına güzel girmek isteyen kadınlar şimdiden 31 Aralık akşamı için sıraya girmeye başladı. Arayanları sıraya alıyoruz. Yılın son günü bizi yoğun bir mesai bekliyor. Yılbaşı akşamı için komple bakım ve saç 400 lirayı buluyor" dedi.

Kuaföre randevu almaya gelen kadınlar, "Yılbaşını bu yıl evde geçireceğiz. Yılbaşına güzel girelim dedik. Yılbaşı akşamı çok talep varmış, biz de sıraya girdik" şeklinde konuştu. - BURSA

Yılbaşına güzellik sırası
Yılbaşına güzellik sırası
Yılbaşına güzellik sırası
Yılbaşına güzellik sırası
Yılbaşına güzellik sırası
Yılbaşına güzellik sırası
Yılbaşına güzellik sırası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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