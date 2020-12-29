Yılbaşı kurabiyeleri! Birbirinden kolay ve lezzetli 5 yılbaşı kurabiye tarifi

Yılbaşına özel en iyi yılbaşı kurabiyelerini bulun ve kurabiye değişiminden söz edin. Zencefilli kurabiye ve şekerli kurabiyelerden, kurabiye ve glütensiz versiyonlara kadar seçim yapabileceğiniz 5 yılbaşı kurabiye tarifimiz var. İşte, birbirinden kolay ve lezzetli 10 yılbaşı kurabiye tarifi

Yılbaşında sadece afiyetle yemekle kalmayacağınız, aynı zamanda sofranızın başköşesine koymak isteyecek kadar şık ve sevimli bir hale getireceğiniz kurabiyelerle başlıyoruz. Yılbaşı ağaçlarının en güzeli!

YILBAŞI KURABİYELERİ

İşte yılbaşı kurabiye tarifleri

1- Yılbaşı Kurabiyeleri Tarifi

Kendisi bayatlamayan bir kurabiye özelliğine sahip olmakla beraber çay ve kahvenin en güzel dostudur. Her evde bulunan malzemelerden oluşan ve hazırlaması da oldukça pratiktir. Ağızda dağılan kurabiye değil de biraz daha sert ve kıtır kıtır yapıya sahiptir. Malzemeleri hazırladıysanız eğer sizleri mutfağa kadar alalım.

KAÇ KİŞİLİK- 35 adet

HAZIRLAMA SÜRESİ - 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ - 15 dakika

Yılbaşı Kurabiyeleri Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

150 mililitre sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yılbaşı Kurabiyeleri Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları şekerle çırpalım.

Sıvı yağını da ekleyelim ve karışmasını sağlayalım.

Kabartma tozunu ve vanilini unla karıştıralım. Unu azar azar ekleyelim ve yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Hamuru ikiye ayırıp bir kısmına kakao ekleyelim.

Yarım santimetre kalınlığında açalım ve yıldız ve kar tanesi kalıpları ile hamurdan şekiller çıkaralım.

Kakaolu yıldızın üzerine sade, sade yıldız şeklin üzerine de kakaolu kar tanesi koyup elimizle hafifçe bastıralım.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzerileri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Yılbaşı Kurabiyeleri Tarifinin Servis Önerisi

Arzu ederseniz kurabiyeleri her hangi bir dolgu kreması ile birbirine yapıştırabilirsiniz.

2- Zencefilli yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılın en heyecanlı dönemi geldi çattı. Zencefiliyle, tarçınıyla, portakal rendesiyle tadı nefis olan bir kurabiyeden ev yapmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım.

KAÇ KİŞİLİK - 5 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ - 1 saat

PİŞİRME SÜRESİ - 10 dakika

Zencefilli Kurabiye Ev Tarifi İçin Malzemeler

Kurabiyesi için:

230 gramtereyağı

1 su bardağı toz şeker (egˆer varsa esmer s¸eker daha iyi olur )

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 adet yumurta

6 su bardağ ıun

4 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı toz tarçın

2 çay kaşığı toz karanfil

1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi

200 grampudra şekeri

1 adetyumurta beyazı

1 yemek kaşığısu

Zencefilli Kurabiye Ev Tarifinin Püf Noktası

Eğer benim gibi kalıbınız yoksa bir yağlı kağıt üzerine istediğiniz evin motifini çatı ve duvarlar olacak şekilde çizebilirsiniz. Ardından yağlı kağıttan elde ettiğiniz duvar ve çatı formlarını hamurun üzerine koyarak kenarlarından bıçak yardımıyla kesebilir ve istediğiniz şekli çıkarabilirsiniz.

Zencefilli Kurabiye Ev Tarifi Nasıl Yapılır?

Kurabiye için tereyağı ve şeker krema kıvamına gelene dek çırpılır.

Pekmez ve yumurta bu karışıma eklenir ve karıştırılır.

Ardından kuru malzemeler ve portakal kabuğu rendesi eklenir ve bütün malzeme iyice karışana kadar çırpma işlemi devam eder.

Oldukça tok bir hamur elde edince hamur tezgaha alınır ve iki eşit parçaya bölünür. Parçaların ikisi de bir disk haline getirilip streç filme sarılır. 1 saat buzdolabında dinlendirilir.

Dinlenen hamur iki yağlı kağıt arasında açılır ve şekillendirilir. Bu aşamada kalıp kullanabilirsiniz. Kalıbınız yoksa kendi kalıbınızı oluşturmak için püf noktaya bakabilirsiniz.

Ardından 170° fırında 10 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan kurabiyeler soğuyana kadar hareket ettirilmemelidir. Aksi takdirde kırılabilirler.

Icing için yumurta akı bir tutam tuzla köpürtülür. Yavaş yavaş pudra şekeri eklenir ve çırpıcının ucundan akmayan bir kıvam elde edilir.

Bu karışımın yarısı sıkma poşetine alınır ve evi birbirine yapıştırmak için kullanılır.

Karışımın diğer yarısına 1 yemek kaşığı su eklenir ve iyice çırpılır. Akışkan olan bu karışımda sıkma torbasına alınır. Bu karışım duvar motifleri için kullanılır.

Soğuyan kurabiyelerin önce üzeri süslenir. Motiflerin kuruması ile önce duvarlar birbirine yapıştırılır. Ardından çatı üzerine gelecek şekilde oturtulur. Afiyetler olsun. :)

3- Kurabiye Adam Tarifi

Etraftaki süslemeler, içimizi saran yeni yıl heyecanı, yılın son gecesi kurulacak enfes sofraların telaşı... Bu tablonun en güzel yanlarından biri de elbette yeni yılı beraber karşılayacağımız tatlılar. Misler gibi tarçın, zencefil kokuları sarar her yerini. Sıcacık içecekler hazırlanır. Yanlarına da yeni yıl denince akla gelen, şirin mi şirin kurabiye adamlardan da yapılır. Kurabiye adamlar yurt dışında ''gingerbread man'' olarak biliniyor. İçerisinde bolca zencefil var. Ağızda dağılan ve çok uzunca bir süre dayanan kurabiyelerin başındadır. Şu zamana kadar hazır almışsınızdır belki, belki de pastanelerden alıp yemeye kıyamayadığınız anlar olmuştur. Bu defa onu evde yapma zamanı! Karşınızda: Kurabiye adam tarifi!

Kurabiyenin olmazsa olmazı tereyağı! Alıyoruz tereyağını, şeker ve pekmezle buluşturuyoruz. Pekmez hem kıvam veriyor, hem renk hem de tat veriyor. Ardından klasik malzemeleri ekliyor ve kurabiye hamurunu güzelce dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra da gelsin o enfes tatta, şirin görünümde kurabiye adamları şekillendiriyoruz. Sonrası tamamen sizin hayal dünyanıza kalmış. Kurabiye adamlar kadar lezzetli yıllarınız olsun!

KAÇ KİŞİLİK

25 adet

HAZIRLAMA SÜRESİ

15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

8 dakika

Kurabiye Adam Tarifi İçin Malzemeler

155 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı pekmez

3/4 su bardağı toz şeker

1,5 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un

Üzerini süslemek için:

150 grambonibon (renkli draje)

Kurabiye Adam Tarifinin Püf Noktası

Kurabiyelerinizi buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar lezzetli olacaktır. Kurabiyelerinizi çok inceltmemeye özen gösterin. Aksi takdirde çabuk pişecek ve kıvamı dilediğiniz gibi olmayacaktır. Kurabiyelerinizi fırından çıkardıktan sonra soğutmaya bırakın. Soğudukça sertleşecektir. Üzerini de de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.

Kurabiye Adam Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağını bir kabın içerisine alın. Birkaç dakika çırpın. Ardından toz şekeri ilave edin ve kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

İçerisine yumurtayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Ardından azar azar pekmezi ilave ederek çırpma işlemine devam edin.

Tüm malzemeler birbiriyle güzelce bütünleşince çırpma işlemini sonlandırın. Bu karışımın üzerine tarçın, zencefil, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

Unu da ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir kurabiye hamuru elde edin.

Bu kurabiye hamurunu iki eşit parçaya bölün. Parçaları dikdörtgen şekline getirin ve streç filme hava almayacak şekilde kaplayın. Buzdolabında en az 1 saat, ideali 1 gün dinlendirin.

Ardından buzdolabında çıkarın ve 2 cm kalınlığında açın. Adam şeklindeki kurabiye kalıbı ile şekil verin.

Ardından çıkardığınız kurabiye şekillerini dikkatli bir şekilde yağlı kağıt serili fırın kağıdının üzerine koyun.

İnce uçlu bir bıçak ya da varsa kurabiye şekillendirme amaçlı kullanılan ince uçlu apartlarla kurabiyeninize göz ve ağız çizin. 180 derecede ısıtılmış fırında kurabiyelerinizi 8-10 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp oda sıcaklığında soğutun. Ardından dilediğiniz gıda boyası, krema ya da bonibonlarla şekil verin. Bonibonları yapıştırmak için altlarına mutlaka krema sıkın. Afiyet olsun.

4- Şeker Hamurlu Kurabiye Tarifi

Hazır olarak satılan çeşitli kurabiye kalıp, baskı ve desenli hamur silikonlarını kullanarak nişan, düğün, doğum günü, diş buğdayı gibi özel günlerde sevdiklerinizle paylaşmak için şeker hamurlu kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.

KAÇ KİŞİLİK

20 adet

HAZIRLAMA SÜRESİ

1 saat

PİŞİRME SÜRESİ

15 dakika

Şeker Hamurlu Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

125 gram tereyağı

200 gram pudra şekeri

1 adet yumurta

3 su bardağı un

1/2 tatlı kaşığı tarçın

Şeker Hamurlu Süslemesi için:

300 gram kırmızı şeker hamuru

300 gram yeşil şeker hamuru

Üzerinin glazürü için:

1/2 çay bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı su

1 çay kaşığı limon suyu

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

Şeker Hamurlu Kurabiye Tarifinin Püf Noktası

Hazırladığınız kurabiye hamurunu açmak için mısır nişastası kullanın.Kurabiye hamurunu, üzerinin kurumaması için streç filmle sardıktan sonra buzdolabında en az 30 dakika kadar dinlendirin.Kurabiyelere kolayca şekil vermek için kurabiye kalıplarını mısır nişastasına batırmayı unutmayın.Fırın tipi ve ısısına göre pişirme süresi değişiklik gösterecek kurabiyeleri kontrollü olarak, fırının orta katında pişirin.

Şeker Hamurlu Kurabiye Tarifinin Pişirme Önerisi

Kurabiyeleri arzu ettiğiniz şekillerde hazırlayabilir, desen kağıt ya da kalıplarıyla üzerlerine baskı uygulayabilirsiniz.Şeker hamurunu arzu ettiğiniz renklerde kullanıp son süslemede yer alan glazüre yer vermeyebilirsiniz.

Şeker Hamurlu Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Buzdolabında beklettiğiniz soğuk tereyağını, elenmiş unla kum gibi olana kadar mutfak robotunda ya da elinizle ovarak karıştırın.

Pudra şekeri ve yumurtayı elektrikli bir çırpıcı yardımıyla ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra tarçın ilavesiyle tüm malzemeyi harmanlayın.

Toparlanan hamuru mutfak tezgahı üzerine aldıktan sonra avuç içinizle bastırarak hafif sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Streç filmle sardığınız hamuru 30 dakika kadar buzdolabında bekletin.

Dinlenen hamuru, mısır nişastası serptiğiniz mutfak tezgahı üzerinde merdane yardımıyla yarım cm. kalınlığında açın.

Kalıplar yardımıyla arzu ettiğiniz şekillerde hazırladığınız kurabiyeleri, yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif bir renk alana kadar 12-15 dakika arasında pişirin.

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, mümkünse temiz bir ızgara teli üzerine dizin. Sertleşip içlerini çekmeleri için bu şekilde bekletin.

Asıl can alıcı nokta kurabiyelerin üzerini süsleyecek şeker hamurlarına şekil vermekte. Paketlerinden çıkartıp yumuşaması için hafif bir şekilde yoğurduğunuz hamurları, nişastalanmış tezgah üzerinde merdane yardımıyla açtıktan sonra kurabiye yapımında kullandığınız kalıplarla şekil verin.

Sertleşen kurabiyelerin üzerine yumurta fırçası yardımıyla su sürdükten sonra şeker hamurlarını dikkatli bir şekilde yapıştırın. Arzu ederseniz baskı kalıpları ya da desen kağıtlarıyla üzerlerine şekil verin.

Şeker hamurlarının üzerine yazı yazmak ya da şerit ve noktacıklar halinde süslemeler yapmak için; pudra şekeri, su, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırarak kolay bir glazür hazırlayın.

Yağlı kağıttan hazırlayacağınız ucu toplu iğne deliği şeklinde kesilmiş külah ya da sıkma aparatının içine dolduracağınız beyaz glazürle kurabiyelere son şeklini verin.

Kuruması için kısa bir süre beklettiğiniz kurabiyeleri, hediye edebileceğiniz gibi beş çayı yanında sevdiklerinizle paylaşın.

5- Yeni Yıl Kurabiyesi Tarifi

Yılbaşı yaklaşırken yeni yıl kurabiyeleri doldursun kavanozları. Bol zencefilli, tarçınlı yeni yıl kurabiyeleri size hep mutluluk getirsin.

KAÇ KİŞİLİK

2 büyük tepsi

HAZIRLAMA SÜRESİ

10 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

8 dakika

Yeni Yıl Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler

3,5 su bardağ ıun

90 gram tereyağı

150 gram esmer şeker

1 adet yumurta

1/2 su bardağı üzüm pekmezi

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

Yeni Yıl Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır?