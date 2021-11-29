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Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu

İngiltere'de yaşayan Kai Clay isimli çocuk, nadir görülen bir deri hastalığı nedeniyle her gün deri değiştiriyor. Çoğu zaman okulundan geri kalan çocuğun tedavisi için başta annesi Nikita Clay olmak üzere aile üyeleri büyük çaba harcıyor.

Türkiye'de de benzer rahatsızlıklara sahip olan çocuklardan biri bu sefer İngiltere'de görüldü. 7 yaşındaki Kai Clay isimli çocuk, ender rastlanan deri rahatsızlığı nedeniyle sürekli deri değiştiriyor. İlkokula başlayan ancak hastalığı nedeniyle okula gidemeyen çocuğun annesi 27 yaşındaki Nikita Clay, yaşadıkları durum nedeniyle çok üzgün olduklarını ancak savaşmayı bırakmadıklarını dile getirdi.

400 BİN İNSANDA BİR

Kai Clay'ın hastalığının 400 bin kişide 1 rastlandığı belirtilirken, derisi sürekli çatlayan ve yarıklar oluşturan çocuğun sürekli bakıma ihtiyacı var. Hayatı boyunca kremlerini kullanmak zorunda olan çocuk, yaşıtlarından da geri kalıyor. Anne Clay, oğlunun yaşadığı her şeye rağmen çok güçlü durduğunu söyledi.

6 AYLIKKEN BELİRTİ VERDİ

Anne Clay, oğlunun hastalığının gelişimine ilişkin de bilgiler verdi. Buna göre çocuğun hastalığı ilk olarak 6 aylıkken fark edildi. Dermatolog tarafından incelenen çocuğa "Pityriasis Rubra Pilaris" teşhisi konuldu.

İşte küçük çocuğun fotoğrafları:

Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu

Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu

Yılan gibi her gün deri değiştiren çocuğun fotoğrafları görenleri korkuttu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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